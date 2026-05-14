Η Ευρώπη είναι πραγματικά μόνη στην εποχή του Τραμπ, προειδοποιεί ο Μάριο Ντράγκι
Στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου, οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο εχθρικές και απρόβλεπτες» και «ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλειά μας»
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σε παρέμβασή του προειδοποίησε την Ευρώπη ότι «για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, είμαστε πραγματικά μόνοι μαζί».
Σε ομιλία του από το Άαχεν της Γερμανίας, κατά την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ενότητα, ο Ντράγκι επανέλαβε το μήνυμά του ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονιστεί για να αντιμετωπίσει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο εχθρικές και απρόβλεπτες» και «ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλειά μας».
Η προειδοποίησή του, όπως σημειώνει το Politico, έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη αγωνίζεται τις ΗΠΑ, αλλά με αδύναμη ανάπτυξη και το διευρυνόμενο χάσμα παραγωγικότητας έναντι της υπερατλαντικής δύναμης. Αυτές οι πιέσεις έχουν ενταθεί με την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, καθώς η Ουάσιγκτον υιοθετεί μια συγκρουσιακή στάση σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας.
Ο Ντράγκι παρουσίασε το 2024 σχέδιο για την αναστροφή της οικονομικής παρακμής της Ένωσης, του οποίου το ετήσιο κόστος έχει έκτοτε αυξηθεί στα 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των συστάσεων.
«Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», τόνισε προς το ακροατήριό του στο οποίο συμμετείχαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η διάδοχός του στη θέση του προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι «εάν η ανοιχτή στάση παραμείνει η μόνη μας απάντηση, αυτό ισοδυναμεί με απουσία απόφασης».
Επιπλέον, ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα ως δύο κρίσιμους τομείς στους οποίους η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ραγδαία τις επενδύσεις, ενώ τόνισε επίσης ότι οι ενεργειακές υποδομές είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και για την ασφάλεια της Ευρώπης.
Παραταύτα, επέκρινε την αργή πρόοδο της Ευρώπης σε αυτή την πορεία, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ συχνά «αποδυναμώνει και καθυστερεί» τη δράση, έως ότου αυτή να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.
