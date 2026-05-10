Ο Ολυμπιακός έβαλε μόνο ένα και τιμωρήθηκε

Ο ένας ξεκίνησε ως φαβορί. Ο άλλος έγινε το φαβορί μέσα στο καταχείμωνο. Και όταν άρχισαν να ανθίζουν τα λουλούδια και να… θεριεύει ο ήλιος, ήρθε η ΑΕΚ και τους άφησε με την όρεξη. Για την ακρίβεια, τους άφησε πλέον να «σκοτώνονται» για την δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο στο Τσάμπιονς Λίγκ. Αυτός που θα βγει τρίτος, θα είναι ουσιαστικά… τέταρτος, μιας και η τρίτη θέση όσον αφορά στα εισιτήρια, έχει κατακτηθεί από τον ΟΦΗ.Ο Ολυμπιακός άξιζε να το πάρει αυτό το ματς. Είναι η αλήθεια. Έχασε γκολ με το τσουβάλι, για να είμαι και πιο σωστός, ο Παβλένκα έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα. Οι «ερυθρόλευκοι» για παραπάνω από μια ώρα δημιούργησαν τρομερούς μπελάδες στον «δικέφαλο». Το πρώτο ημίχρονο ήταν κατακόκκινο. Και όμως ήρθε 0- 0. Με δυο λόγια, στο λιμάνι έζησαν σε 45 λεπτά, όσα στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Όταν έγινε το 1- 0 από τον Ροντινέι, ήρθε και το γκολ του Τεττέη στην Νέα Φιλαδέλφεια.Για κάποια λεπτά δηλαδή, οι πιθανότητες τίτλου του Ολυμπιακού είχαν εκτιναχτεί. Ο Λουτσέσκου, έβαλε Τάισον- Οζντόεφ. Ο Βραζιλιάνος, μια καλή κούρσα χρειαζόταν, την έκανε, ο Μπάμπα έβγαλε την ασίστ και ο Κωνσταντέλιας είχε καταπληκτικό τελείωμα. Το 1- 1 ήταν γεγονός και μετά κανείς μα κανείς δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο τέρμα. Κι αν σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είχαν αρχίσει να αποδέχονται, ότι πλέον για να πάρει κάποιος την κούπα θα έπρεπε η ΑΕΚ να κάνει 2/2 ήττες (ήταν 1- 1 το ματς με ΠΑΟ), ήρθε το τέρμα του Ζοάο Μάριο για να κάνει τους 22 ποδοσφαιριστές να ξαπλώσουν στο «Καραϊσκάκης» και να πάρουν ανάσες, έχοντας χάσει το πρωτάθλημα.Ο Ολυμπιακός έχει 48 τέτοιους τίτλους, έχω ξαναγράψει ότι μπορεί πανεύκολα να ζήσει, χωρίς μια κούπα. Ο κόσμος του δεν μπορεί να βλέπει την ομάδα να παίζει άσχημα. Σε αυτό το ματς, δεν έπαιξαν άσχημα, αλλά πάλι δεν κέρδισαν. Την ερώτηση την έχω για τον Μεντιλίμπαρ πάντως. Ξεκινάει με Κοστίνια- Ροντινέι. Και εδώ και κάμποσα ματς, βγάζει τον Κοστίνια και βάζει τον Μπιανκόν. Γιατί δεν φέρνει τον Ροντινέι πίσω, να παίξει ο Αντρέ Λουίς; Τόσο κακός είναι; Τόσο δεν προσπαθεί στην προπόνηση; Νίκη ήθελε ο Ολυμπιακός. Γκολ. Αυτή είναι μια απορία που έχω.Και για να μην το λησμονήσω και αυτό, από την στιγμή που ο Ελ Κααμπί δεν τα βρίσκει τα δίχτυα σε συχνότητα όπως λίγους μήνες πριν, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να μην κατακτηθεί το τρίποντο της νίκης. Πλέον ο Ολυμπιακός, όπως έγραψα πιο πάνω, θα πρέπει να ψάξει τρόπο να περάσει έστω έναν βαθμό τον ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος. Αλλιώς θα ξεκινήσει νωρίς- νωρίς την προσπάθειά του στο επόμενο Europa League. Πέρα από διοργανώσεις όμως, αυτό που πρέπει να έχει ως πρώτο μέλημα η ομάδα του λιμανιού, είναι να εμφανίσει ξανά στον κόσμο της ένα σύνολο με ένταση , ισορροπία και ποδοσφαιριστές διψασμένους ξανά για νίκες και τίτλους…