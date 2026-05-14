Συνετρίβη μικρό ιατρικό αεροσκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες στο Νέο Μεξικό
Το Beechcraft King Air 90 είχε απογειωθεί από το Roswell Air Center και κατευθυνόταν προς το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Sierra Blanca όταν συνετρίβη γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα σε δάσος

Ένα μικρό ιατρικό αεροσκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο Ruidoso του Νέου Μεξικού το πρωί της Πέμπτης (14/5), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Το Beechcraft King Air 90 είχε απογειωθεί από το Roswell Air Center και κατευθυνόταν προς το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Sierra Blanca όταν συνετρίβη γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα σε μια απομακρυσμένη, δασώδη περιοχή, σύμφωνα με το FlightRadar24.

Ο Τζέισον Μπερνς, διευθυντής της κομητείας Λίνκολν, όπου βρίσκεται το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Σιέρα Μπλάνκα, δήλωσε ότι αναφέρθηκε πυρκαγιά στην κοντινή περιοχή του βουνού Καπιτάν. Ο Μπερνς ανέφερε ότι προσωπικό έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο συμβάν.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η FAA διεξάγουν έρευνα, ανέφερε η FAA.
