Ακύλας: Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι, βίωσα bullying αλλά ποτέ δεν τα παράτησα
Σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα μεγάλωσε ο Ακύλας ως queer αγόρι και, όπως δήλωσε, βίωσε πολύ bullying, αλλά ποτέ δεν τα παράτησε.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Βιέννη μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision εξήγησε πως πολλοί ήταν εκείνοι που τον προέτρεπαν να σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι, αλλά δεν τους άκουσε και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει σε όλα τα νέα παιδιά που τον παρακολουθούν.
Ο 27χρονος τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι».
Στη συνέχεια, ο Ακύλας, μίλησε για τη στήριξη της μητέρας του σε όλο αυτό το ταξίδι, τονίζοντας πως κάθε γονιός πρέπει να ακούει και να στέκεται δίπλα στο παιδί του: «Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "Γιατί μου το κάνεις αυτό;". Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε», δήλωσε.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου και ο Έλληνας εκπρόσωπος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό της βραδιάς. Η οριστική σειρά εμφάνισης του τελικού αναμένεται να ανακοινωθεί από την παραγωγή της Eurovision τα επόμενα 24ωρα.
