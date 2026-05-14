Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: Είμαστε 38 χρόνια σε σχέση, δεν μας φτάνουν οι ώρες, θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς γνωρίστηκαν - «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Συνέχεια θέλει να είναι με την Έφη Μουρίκη ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος δήλωσε πως ενώ είναι 38 χρόνια σε σχέση, δεν τους φτάνουν οι ώρες που περνά στο πλευρό της.
Ο ηθοποιός εδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 14 Μαΐου και σημείωσε πως το γεγονός ότι εργάζονται στον ίδιο χώρο, δεν αποτελεί εμπόδιο για εκείνους: «Με την Έφη είμαστε μαζί 38 χρόνια, από παιδάκια. Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξουν δύο σπουδαίοι οι ηθοποιοί σε έναν γάμο. Όταν υπάρχουν διαφωνίες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι καλό να σκέφτονται δύο μυαλά αντί του ενός και κυρίως στη δουλειά. Και όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει γνώση του αντικειμένου, σε βοηθάει κι εσένα», είπε.
Όταν ρωτήθηκε αν έχει υπάρξει ποτέ κορεσμός ανάμεσά τους, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απάντησε: «Έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές μαζί. Δεν μας φτάνουν οι ώρες να είμαστε μαζί. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει».
Όσον αφορά στη γνωριμία τους, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έγινε στη Θεσσαλονίκη και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά: «Εν έτει 1988 είχε έρθει με το Εθνικό Θέατρο να παίξει τον Γλάρο κι εγώ τότε ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έχουμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον. Μάλλον αυτό είναι το αλατοπίπερο που κρατάει τη σχέση τόσα χρόνια», δήλωσε.
Κλείνοντας ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ανέφερε πως με την Έφη Μουρίκη στάθηκαν τυχεροί: «Σε όλους τους ανθρώπους μπορεί να συμβεί ο κορεσμός, ποτέ δεν ξέρεις. Ήμασταν τυχεροί νομίζω. Αλλά από την άλλη συμβαίνουν τα πάντα και είναι καλοδεχούμενα και τα πάντα. Και να μην μπορείς να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο. Αρκεί να το ξέρεις και να μην κρύβεσαι», είπε και στο τέλος επισήμανε πως ερωτεύεται τη σύζυγό του σε κάθε νέο ρόλο που αναλαμβάνει.
