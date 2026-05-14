Αυστηρό μήνυμα Δένδια για το ουκρανικό drone: «Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»

Αναλυτικά η ομιλία του Νίκου Δένδια:



«Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή των Ελλήνων, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί, κύριε Ιωάννου, αγαπητά στελέχη της Eurobank, κύριε Βασίλη Πατέρα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Αγαθονησίου, αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είναι και για μένα μια μεγάλη χαρά και μια ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι ξανά πάλι σήμερα εδώ στο Αγαθονήσι. Στο πιο βόρειο νησί των Δωδεκανήσων, λίγες μέρες πριν από τη γιορτή της ενσωμάτωσης στη Μητέρα Ελλάδα, για την παράδοση συμβολικά τριών ακόμη οικημάτων του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων μας Δυνάμεων.



Η παράδοση αυτών των οικημάτων εδώ αποτελεί στάδιο της εκπλήρωσης αυτού του τεράστιου προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό. Συμβολίζει ακριβώς το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Και βέβαια έχει προτεραιοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα των κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων η παράδοση των οικιών της πρώτης και δεύτερης φάσης εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως και στον Έβρο.



Αυτά τα οικήματα θα επιτρέψουν στο προσωπικό μας εδώ στο Αγαθονήσι να επιτελεί τα καθήκοντά του με τον τρόπο που αρμόζει. Χωρίς να διασπάται και χωρίς να αντιμετωπίζει το υψηλό έξοδο στέγης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί νομίζω πως είναι κεντρική πολιτική κατεύθυνση, όχι μόνο του Υπουργείου ή της κυβέρνησης, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, η στήριξη στην πράξη της στρατιωτικής οικογένειας.



Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα Νομίζω επίσης, και το λέω πάντοτε τόσο στη Βουλή των Ελλήνων όσο και εκτός αυτής, ότι ακριβώς η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης τους στα στελέχη μας αποτελεί την ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας. Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, δυσχεραίνει τις συνθήκες. Για να μιλήσω με απλά οικονομικά, όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη την χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία.



Oι οικογένειες των στελεχών είναι που σηκώνουν βάρη που πολλές φορές δεν είναι το ίδιο ορατά Επίσης βέβαια, στενά στο δικό μας ρόλο, είναι η προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αποτελεί και αυτό τμήμα της ατζέντας του 2030. Γιατί δεν είναι μόνο τα στελέχη μας που υπερασπίζονται την πατρίδα, είναι και οι οικογένειές τους. Και αυτές οι οικογένειες είναι που σηκώνουν βάρη, μεγάλα βάρη που πολλές φορές δεν είναι το ίδιο ορατά. Αυτή λοιπόν τη στρατιωτική οικογένεια η πολιτεία οφείλει να τη στηρίξει. Με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητά της, που βελτιώνουν τις προοπτικές της, με δίκαιη μισθολογική ενίσχυση, με αξιοπρεπή δωρεάν στέγη για όποιον μετατίθεται σε τόπο μη επιθυμίας.



Επίσης με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας όπως αυτά που παίρνουμε στα στρατιωτικά πρατήρια, με βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμη και με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους απόστρατους, οι οποίοι έντιμα υπηρέτησαν την πατρίδα φορώντας τη στολή των Ενόπλων Δυνάμεων και χρειάζονται βοήθεια πλέον όταν έχουν εισέλθει στην τρίτη ηλικία.



Η Εθνική Άμυνα και το Διεθνές Δίκαιο Θέλω επίσης, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ στην ευρύτερη στρατηγική μας για την Εθνική Άμυνα και την ασφάλεια εδώ από το Αγαθονήσι. Διότι θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε, και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής. Σχεδιασμούς που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.



Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν ακριβώς αυτά τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα. Ότι το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.



Εν αναμονή εξηγήσεων για το drone στο Ιόνιο Θα ήθελα επίσης να πω, για να μη θεωρηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, πως αναμένω ακόμη, και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε να δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του drone το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο.



Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το συγκεκριμένο σκάφος είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το drone. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναμένει, και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της, ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.



Από εκεί και πέρα βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών. Το Λιμενικό με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.