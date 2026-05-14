Συνελήφθη 52χρονος που έβαλε φωτιά σε αντικείμενα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος
Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άνδρας, μαροκινής καταγωγής, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, για πυρκαγιά σε σωρό από αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.718,16 ευρώ.
