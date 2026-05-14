Οχιά δάγκωσε 75χρονο στην Λαμία, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ένα ακόμη περιστατικό με δάγκωμα οχιάς καταγράφηκε στη Φθιώτιδα με έναν 75χρονο να αναζητεί βοήθεια νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων. Ο άνθρωπος πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το ερπετό βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.
Διατηρώντας την ψυχραιμία του αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός. Για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθηση του και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας, χωρίς να υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του.
Να σημειώσουμε ότι και ο 58χρονος που είχε επίσης την ατυχία να δεχτεί το δηλητήριο οχιάς, βγήκε από τη ΜΕΘ και είναι καλά στην υγεία του.
