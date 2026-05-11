Η κλεψύδρα άρχισε να μετρά ανάποδα

Μετά τη ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου, όλες οι ημερομηνίες είναι ανοιχτές. Μέχρι τότε, όμως, θα πρέπει να εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις που είναι σημαντικές και θα μπουν στην τελική εξίσωση της απόφασης. Πρώτον, πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης με επιτυχία, δηλαδή να απορροφηθούν οι προβλεπόμενοι πόροι μέχρι το τελευταίο ευρώ και να μπουν παράλληλα οι βάσεις για νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της επόμενης μέρας προκειμένου να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία και τα επόμενα χρόνια. Το βάρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας πέφτει στον μεγαλύτερο βαθμό στις πλάτες του αρμόδιου υπουργού Nίκου Παπαθανάση, που πρέπει να συντονιστεί με συναρμόδιους υπουργούς και φορείς ένταξης και εκτέλεσης των επιλεγέντων επενδυτικών σχεδίων και δράσεων.Το δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό είναι η πορεία της τουριστικής σεζόν που άνοιξε εν μέσω αβεβαιοτήτων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα θεωρείται από τους tour operators μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές, κι αυτό προκύπτει και από τις αυξημένες αεροπορικές προκρατήσεις θέσεων και τη σημαντική αύξηση πτήσεων στον προγραμματισμό των εταιρειών. Η προσωρινή ανάσχεση του ρυθμού ζήτησης του τουριστικού μας προϊόντος τις τελευταίες ημέρες προβληματίζει μεν, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι με τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, καθώς η επίτευξη μιας συμφωνίας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, η εξέλιξη της σεζόν θα είναι καλύτερη ακόμα και από την περσινή χρονιά του νέου ρεκόρ. Αγκάθι βέβαια το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών που επί του παρόντος εμφανίζεται αυξημένο λόγων των καυσίμων, αλλά και ο υψηλός πληθωρισμός που ανεβάζει το συνολικό κόστος των διακοπών, αλλά αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες με τις οποίες ανταγωνίζεται η χώρα μας στην προσέλκυση ταξιδιωτών. Μια επιτυχημένη χρονιά θα δώσει ώθηση στην οικονομία και την ανάπτυξη και θα βοηθήσει στη δημιουργία αυξημένου δημοσιονομικού χώρου.Ενας τρίτος παράγοντας αλλά εξαιρετικά αστάθμητος είναι ο φόβος κάποιου έκτακτου γεγονότος το καλοκαίρι με καταστροφικά αποτελέσματα, όπως είναι πάντα ο κίνδυνος με τις πυρκαγιές. Αυτό όμως δεν είναι στο χέρι καμιάς κυβέρνησης. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας είναι μια καλή προετοιμασία και μετά τύχη να μη μας βρουν ακραία καιρικά φαινόμενα.Το κλειδί όμως στην εξίσωση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών είναι η συνολική πορεία της οικονομίας και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα προκύψουν ώστε να μπορεί ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ να παρουσιάσει ένα σημαντικό πακέτο-μέρισμα προς τους πολίτες. Να μπορεί δηλαδή να ανακοινώσει νέες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες δράσεις προς ομάδες πληθυσμού -όχι μόνο προς τους ευάλωτους-, αλλά και σε εκείνους που το προηγούμενο διάστημα δεν επωφελήθηκαν σημαντικά από τα κατά καιρούς μέτρα στήριξης της αγοραστικής τους δύναμης ή κλήθηκαν οριζοντίως λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους να πληρώνουν πρόσθετους φόρους που δεν πλήρωναν στο παρελθόν, απλά και μόνο γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους περνούσαν κάτω από το ραντάρ της Εφορίας αποκρύπτοντας τα έσοδά τους. Αδικίες που πρέπει να εξαλειφθούν είτε πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο είτε όχι.Σαφώς, στην τελική απόφαση του πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών θα παίξουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, αλλά και οι διαμορφωμένοι πολιτικοί συσχετισμοί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να επιλέξει το momentum. Αλλά και να κλείσουν όλες εκείνες οι εκκρεμότητες όπως οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος από την επόμενη Βουλή αλλά και τη θωράκιση της οικονομίας από τη δοκιμασία στην οποία θα μπει η χώρα με διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ήδη μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο κι ευχόμαστε αυτή να μην είναι μακρά και παραλυτική γιατί τέτοια περιθώρια ακυβερνησίας δεν υπάρχουν. Δεν είμαστε ούτε Βέλγιο ούτε Αυστρία που μένουν με υπηρεσιακές κυβερνήσεις για πολλούς μήνες, πλην όμως το κράτος και οι υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργούν υποδειγματικά και στον αυτόματο.