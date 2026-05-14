Επίθεση 80 Ρομά σε αστυνομικούς στα Άνω Λιόσια, τραυματίστηκε άνδρας της ΔΙΑΣ από δάγκωμα και πέτρες
Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο - Εχουν γίνει τρεις προαγωγές

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 80 περίπου Ρομά στα Άνω Λιόσια, μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού από πέτρες και δάγκωμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο όχημα στην περιοχή και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε καταδίωξη που κατέληξε στην οδό Αναγεννήσεως.

Όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισαν το σημείο, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρομά, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξήλθαν από παρακείμενο καταυλισμό. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν πέτρες, μπουκάλια και ξύλα, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση στην περιοχή.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε  αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στην μηχανή ΕΛ.ΑΣ., η οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις προαγωγές. Μεταξύ των συλληφθέντων όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είναι και ο οδηγός του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
