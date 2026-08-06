Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα από drone στο φορτηγό πλοίο «Emil» ανοικτά της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα drone Φορτηγό πλοίο Ουκρανία

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα από drone στο φορτηγό πλοίο «Emil» ανοικτά της Ουκρανίας

Το bulk carrier υπέστη εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα και στους χώρους ενδιαίτησης, έχασε την πρόωσή του και παρασύρεται ακυβέρνητο – Αναφορές για τραυματισμούς μελών του πληρώματος

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα από drone στο φορτηγό πλοίο «Emil» ανοικτά της Ουκρανίας
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Νέο σοβαρό περιστατικό με εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου «Emil» φέρεται να επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανοικτά του Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση ναυτικής ασφάλειας της EOS Marine, η επίθεση σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2026, στη θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες 46°03.00’ βόρεια και 030°40.00’ ανατολικά. Το πλοίο, με αριθμό IMO 9462483, υπέστη πυρκαγιά και σημαντικές δομικές ζημιές.

Οι σοβαρότερες καταστροφές εντοπίζονται στο συγκρότημα ενδιαίτησης του πληρώματος, στη γέφυρα, στον ναυτιλιακό εξοπλισμό και στα συστήματα ελέγχου. Από το πλήγμα επηρεάστηκαν επίσης παρακείμενοι χώροι του πλοίου, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση των ζημιών.

Το «Emil» φέρεται να έχασε την πρόωσή του και να παρασύρεται υπό την επίδραση των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για την ασφάλεια του πληρώματος και του ίδιου του πλοίου.

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα από drone στο φορτηγό πλοίο «Emil» ανοικτά της Ουκρανίας


Υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ναυτικών, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων και η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενη επιχείρηση διάσωσης ή ρυμούλκησης.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν μετατρέψει τις θαλάσσιες μεταφορές σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου, με τα πληρώματα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολεμικής σύγκρουσης.
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ

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