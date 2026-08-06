Νίστρουπ: «Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη»
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ

Νίστρουπ: «Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στις αδυναμίες της ομάδας και έστειλε μήνυμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς

Νίστρουπ: «Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη»
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Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στα σημεία που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του, τονίζοντας πως μοναδικός στόχος στη ρεβάνς στη Βουλγαρία είναι η νίκη και η πρόκριση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτήρισε το παιχνίδι ανοιχτό και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά:

Για το ματς: “Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός. Δεν είχαμε μομέντουμ και όταν χάναμε την μπάλα δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε ανοιχτά και δεν δημιουργήσαμε. Τώρα υπάρχει ένας στόχος και θα πάμε για τη νίκη. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα, είναι κάτι που μπορούμε”.

Για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα για να πάρει την πρόκριση: “Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να πιέσουμε ψηλά και να έχουμε κατοχή, χωρίς αυτά δεν μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε επίσης καλοί στις δεύτερες αμυντικές μπαλιές, στις μεγάλες μεταβιβάσεις και στα ανοιχτά σουτ. Έχουμε πίεση στους ώμους μας. Ο στόχος είναι ένας, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε”.

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