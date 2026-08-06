Στήριξη στον Ινφαντίνο από τη διοίκηση της FIFA παρά τις έντονες αντιδράσεις: «Συγγνώμη για τα λάθη»
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Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA

Στήριξη στον Ινφαντίνο από τη διοίκηση της FIFA παρά τις έντονες αντιδράσεις: «Συγγνώμη για τα λάθη»

Η διοίκηση επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στον πρόεδρο της FIFA μετά τη συνεδρίαση στο Ραμπάτ

Στήριξη στον Ινφαντίνο από τη διοίκηση της FIFA παρά τις έντονες αντιδράσεις: «Συγγνώμη για τα λάθη»
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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραμένει πρόεδρος της FIFA, καθώς έλαβε τη στήριξη των ανώτερων στελεχών της ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθειά του να παραχωρήσει σε ιδιώτες επενδυτές τις εμπορικές και διοργανωτικές δραστηριότητες της FIFA.

Ο πρόεδρος της FIFA και ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Ματίας Γκρέφστρομ, απέστειλαν κοινή επιστολή προς τους αντιπροέδρους, τα μέλη του Συμβουλίου και τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, με την οποία ζητούν συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν και δεσμεύονται ότι δεν θα επαναληφθούν.

Ο Ινφαντίνο συγκάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της FIFA στα γραφεία της αφρικανικής συνομοσπονδίας της ομοσπονδίας, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόταση «FIFA Forward Enterprise».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέβλεπε την πώληση των εμπορικών και διοργανωτικών δραστηριοτήτων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές, ωστόσο εγκαταλείφθηκε έπειτα από τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε.

Η UEFA απέσυρε την εμπιστοσύνη της

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (UEFA) ανακοίνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι δεν εμπιστεύεται πλέον τον πρόεδρο της FIFA, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «FIFA Forward Enterprise» ως μια «πρόχειρη, αδιαφανή συμφωνία που έγινε στο παρασκήνιο».

Η στάση της UEFA αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές αντιδράσεις απέναντι στον Ινφαντίνο και τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Εσωτερικές επικρίσεις αλλά τελικά ομόφωνη στήριξη

Η κριτική προς τον Ινφαντίνο δεν προήλθε μόνο από εξωτερικούς φορείς, αλλά και από το εσωτερικό της FIFA.

Μεταξύ όσων εξέφρασαν προβληματισμό ήταν και ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκρέφστρομ, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Σε εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό της ομοσπονδίας, που εστάλη την Τρίτη, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση ως «μια θλιβερή και κατακριτέα αλληλουχία γεγονότων».

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Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο ίδιος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία «επαναβεβαίωσαν την πλήρη στήριξή τους» προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την παραμονή του στην προεδρία της FIFA.
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