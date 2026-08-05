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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου
Είχε ξεσπάσει στην περιοχή κοντά στο αρχαίο θέατρο της Δημητριάδος - Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές
UPD:
Φωτιά ξέσπασε αργά την Τετάρτη σε χορτολιβαδική έκταση πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου.
Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο τμήματα πεζοπόρο που λίγο πριν τα μεσάνυχτα οριοθέτησαν την πυρκαγιά.
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Φωτογραφία: taxydromos.gr
Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο τμήματα πεζοπόρο που λίγο πριν τα μεσάνυχτα οριοθέτησαν την πυρκαγιά.
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Φωτογραφία: taxydromos.gr
UPD:
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