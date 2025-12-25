Πόσο φορο-διαφεύγουν οι μικρομεσαίοι και πόσο οι υπόλοιποι;

Κλείσιμο

Οτι δηλαδή εισπράττουν χρήματα χωρίς απόδειξη και δεν τα δηλώνουν στην Εφορία. Παρόλο που έχουν «το όνομα», όμως, δεν έχουν μόνο αυτές οι επαγγελματικές κατηγορίες «τη χάρη». Θεωρούμε όλοι πως οι μισθωτοί και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν φοροδιαφεύγουν. Για σκεφτείτε όμως κάποιους δημόσιους υπαλλήλους, π.χ. τους καθηγητές των σχολείων που κάνουν ιδιαίτερα, τις διάφορες ειδικότητες δημοσίων υπαλλήλων, π.χ. φοροτεχνικούς, μηχανικούς, γιατρούς που εκτός της θέσης τους στο Δημόσιο έχουν και απογευματινές δουλειές αδήλωτες ή ακόμη χειρότερα εκείνους που λαδώνονται «για να γίνει η δουλειά». Δεν είναι μέρος της παραοικονομίας -και μάλιστα μεγάλο- αυτό ή μήπως δεν είναι μέρος της παραοικονομίας το χρήμα που φοροδιαφεύγει μέσω σύνθετων σχημάτων των μεγάλων επιχειρήσεων, π.χ. με τριγωνικές συναλλαγές ή με υπεράκτιες επιχειρήσεις;Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν όσο φοροδιαφεύγουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και σε αυτή τη φοροδιαφυγή συμβάλλει καθοριστικά η διάθεση αυτού που πληρώνει, ο οποίος θέλει να αποφύγει τον υψηλό ΦΠΑ και να μειώσει το κόστος του.Δεν είναι λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι περισσότερο φοροφυγάδες από άλλους, απλώς είναι αυτοί που έχουν τη ρετσινιά. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις του 2024 των ελεύθερων επαγγελματιών αποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό τη φήμη τους.Τα εισοδήματα που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι αυξημένα το 2024 σε σχέση με το 2023, κι αυτό οφείλεται αφενός στον πληθωρισμό που αυξάνει τα κόστη και αφετέρου στη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυξάνει τα δηλωθέντα ποσά. Παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές με μετρητά χωρίς αποδείξεις και ΦΠΑ συνεχίζονται, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών δεν απέχουν τόσο πολύ από την υποτιθέμενη πραγματικότητα - μοιάζουν λογικές.Για παράδειγμα, μοιάζει λογικό ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος να δηλώνει εισοδήματα γύρω από τις 35.000 ευρώ τον χρόνο. Αντιστοιχούν σε περίπου 3.000 ευρώ τον μήνα, που αν διαιρεθούν με 25 εργάσιμες ημέρες εμφανίζουν εισόδημα 120 ευρώ την ημέρα, που αντιστοιχεί σε δύο ή τρεις επισκέψεις για επισκευές ημερησίως με κόστος από 30-60 ευρώ ανά επίσκεψη, ποσό ρεαλιστικό. Φυσικά το πραγματικό εισόδημα μπορεί είναι μεγαλύτερο αν προστεθούν και κάποιες επισκέψεις που δεν δηλώθηκαν, αλλά πόσες να είναι αυτές ημερησίως; Και είναι από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ή από κάποιους; Πάντως το 24ωρο δεν έχει περιθώρια για πολλές αδήλωτες δουλειές πάνω από τις τρεις δηλωμένες την ημέρα, μαζί με τους χρόνους μετακινήσεων.Συνολικά, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη σχετική επεξεργασία που έκανε στα δεδομένα των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024, ένας στους τρεις επαγγελματίες δήλωσε ακαθάριστα έσοδα κάτω από 30.000 ευρώ, με το 16% να ξεπερνά ετησίως τα 100.000 ευρώ. Λόγω των υψηλών φόρων και βέβαια της υφής των προϊόντων, οι καπνέμποροι και οι πρατηριούχοι καυσίμων έχουν την τιμητική τους. Ακολουθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών και οι φαρμακοποιοί και στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα.■ Ηλεκτρολόγοι: τα 9.339 φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023.■ Υδραυλικοί: τα 9.300 φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023.■ Μεσίτες ακινήτων: οι 4.208 μεσίτες δήλωσαν μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023.■ Εκμεταλλευτές ταξί: οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023.■ Μαραγκοί: οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ από 35.593 ευρώ το 2023.■ Ιδιοκτήτες μπαρ: οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024 από 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023.