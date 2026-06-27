Πατριωτική δεξιά

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Η συζήτηση δεν επεκτάθηκε στα πολιτικά, δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Η αναφορά ήταν υπαινικτική υφέρπουσας διάστασης με την κυβερνητική πλειοψηφία, για έλλειμμα πατριωτισμού. Επαρκές ερέθισμα για πολιτικό προβληματισμό.Δεν είναι ο μόνος που, από «δεξιά» οπτική, εστιάζει στον «πατριωτισμό», όπως τον αντιλαμβάνεται, για να εκφράσει την απογοήτευσή του από την κυβερνητική δράση. Απόδειξη τα ποσοστά που έλαβαν, ειδικά στις ευρωεκλογές, τα δεξιόστροφα κόμματα, με σημαίες την πατρίδα, την ορθοδοξία, τον αντικομουνισμό.Η αντίληψη για τον πατριωτισμό, την ουσία εν κατακλείδι του αληθούς εθνικού συμφέροντος - πρώτιστο καθήκον του Έλληνα πολιτικού και πολίτη - διαφοροποιείται σε μερίδες της κοινωνίας, δεξιά και αριστερά. Με αφετηρία, τον εμφύλιο, τη γενεσιουργό αιτία και αφετηρία της αντιδεξιάς – αριστερής - και αντικομουνιστικής – δεξιάς - «ιδεολογίας» και το διεθνή προσανατολισμό της χώρας. Είναι αρκετοί - οι περισσότεροι από προσωπικά και οικογενειακά τραύματα - που παραμένουν «κολλημένοι» στη διχαστική αντίληψη του εμφύλιου, το μίσος που γέννησε ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Ακόμα και όταν οι θέσεις που στηρίζουν δεν συνάδουν με την οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη και θέση.Φταίνε πολλά που συντηρούν το πολιτικό διχασμό, περισσότερο από 80 χρόνια. Πρώτοι και καλύτεροι οι πολιτικοί που καπηλεύονται για εκλογικό όφελος το παρελθόν και την πατρίδα, συντηρώντας στην κοινωνία το μίσος, την αμφισβήτηση, τη διαίρεση, η ένταξή του «πατριωτισμού» στην πολιτική αντιπαράθεση, ειδικά των κομμάτων εξουσίας, που προσπαθούν να προσελκύσουν τους σκληροπυρηνικούς πολίτες, πλειοδοτώντας σε πατριδοκαπηλία.Η σύγχρονη αντίληψη για το έθνος, την πατρίδα, το εθνικό συμφέρον δεν έχει «περάσει», δυστυχώς, σ΄ όλη την κοινωνία.Το ερώτημα, εν όψει της προσεχούς – κρίσιμης – εκλογικής αναμέτρησης, είναι πως θα χειριστεί το πρόβλημα της από δεξιά αμφισβήτησης η κυβερνώσα παράταξη.( Η αντιπολίτευση στη δίνη της πολιτικής επιβίωσης, θα εμείνει σίγουρα στη διχαστική περιχαράκωση, με την καλλιέργεια μίσους, έντασης και διχασμού).Είναι κρίσιμο το ερώτημα γιατί από το ποσοστό των «δεξιών» - αστών - που θα αποστασιοποιηθούν τελικά, είτε απέχοντας είτε επιλέγοντας άλλο κόμμα, θα εξαρτηθεί η αυτοδυναμία και η πολιτική σταθερότητα.Πως θα αντιδράσει ο πρωθυπουργός, που προσπαθεί συνειδητά και εν πολλοίς κατάφερε να βάλει τη χώρα σε τροχιά εκσυγχρονισμού και να συγκεράσει μέχρι πρότινος διαμετρικά αντίθετες θέσεις, απόψεις, στελέχη;Θα ολισθήσει, προ και του κινδύνου των κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα διασπαστών της παράταξης, στην ενθάρρυνση του παραδοσιακού «δεξιού πατριωτισμού» ή θα προσπαθήσει να πείσει το Μακεδόνα φίλο μου και άλλους πολλούς, πως σήμερα – τον 21ο αιώνα, είναι άλλη η ουσία του πατριωτισμού; Πως είναι ένας - ίδιος κι απαράλλαχτος - για δεξιούς κι αριστερούς. Πως το 2026 -30:- Πατριωτισμός είναι η θέση της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη και το δυτικό κόσμο, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και η φιλελεύθερη πολιτική και οικονομική αντίληψη, με τα καλά και τα κακά της. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα όργανα και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνιστά απώλεια Εθνικής κυριαρχίας και «ξεπούλημα» αλλά – ειδικά σήμερα – αποτελεί αδήριτη ανάγκη να συμμετέχει η χώρα ισότιμα σε μια Ευρώπη δυνατή, αποτελεσματική, ασπίδα πολλαπλής προστασίας στον τεράστιο διεθνή ανταγωνισμό.- Ο πατριωτισμός επιβάλλει την καλλιέργεια φιλικών και οικονομικών σχέσεων με τους δυνατούς της γης και ειδικά τους γείτονες της ταραγμένης περιοχής μας, χωρίς να εγκαταλείπεται ο εξοπλισμός της χώρας με ό, τι πιο σύγχρονο μέσο άμυνας υπάρχει. Οι φωνές που εμμένουν στο παρελθόν, επενδύουν στον απομονωτισμό και τη διεθνή ένταση - ειδικά στο Αιγαίο - είναι απατηλές, ψευδοπατριωτικές, επικίνδυνες, οδηγούν σε οπισθοδρόμηση, απειλούν τη χώρα με καταστροφικές συνέπειες.