Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος
Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος
Με την προσθήκη της αναμενόμενης μερισματικής απόδοσης 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση ανέρχεται στο 32% - Οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου
Τη θετική της στάση για την Τράπεζα Πειραιώς επαναβεβαιώνει η Citi, διατηρώντας σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο στα 11,35 ευρώ, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση η αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 27,5% από τα 8,90 ευρώ που είχε η μετοχή στις 20 Ιουλίου. Με την προσθήκη της αναμενόμενης μερισματικής απόδοσης 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση ανέρχεται στο 32%.
Η Citi προχώρησε σε μικρές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της μετά την προκαταρκτική ενημέρωση της διοίκησης. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία στηρίζονται από τη διαχείριση περιουσίας, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες, καθώς και τα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω της ευνοϊκότερης πορείας των επιτοκίων.
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Η Citi προχώρησε σε μικρές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της μετά την προκαταρκτική ενημέρωση της διοίκησης. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία στηρίζονται από τη διαχείριση περιουσίας, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες, καθώς και τα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω της ευνοϊκότερης πορείας των επιτοκίων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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