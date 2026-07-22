Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος

Με την προσθήκη της αναμενόμενης μερισματικής απόδοσης 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση ανέρχεται στο 32% - Οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου