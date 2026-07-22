Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα Πειραιώς Citi

Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος

Με την προσθήκη της αναμενόμενης μερισματικής απόδοσης 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση ανέρχεται στο 32% - Οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου

Citi: Περιθώριο ανόδου 27,5% για την Πειραιώς, στα 11,35 ευρώ η τιμή στόχος
Νίκος Μελαχροινός
Τη θετική της στάση για την Τράπεζα Πειραιώς επαναβεβαιώνει η Citi, διατηρώντας σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο στα 11,35 ευρώ, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση η αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 27,5% από τα 8,90 ευρώ που είχε η μετοχή στις 20 Ιουλίου. Με την προσθήκη της αναμενόμενης μερισματικής απόδοσης 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση ανέρχεται στο 32%.

Η Citi προχώρησε σε μικρές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της μετά την προκαταρκτική ενημέρωση της διοίκησης. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία στηρίζονται από τη διαχείριση περιουσίας, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες, καθώς και τα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω της ευνοϊκότερης πορείας των επιτοκίων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης