Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση - Άνοιξαν οι δρόμοι
Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση - Άνοιξαν οι δρόμοι
Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ολοκληρώθηκαν, χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος διαρροής
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν το πρωί της Τετάρτης 22/7 οι Αρχές στον Πειραιά, μετά από αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρέθηκαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.
Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ολοκληρώθηκαν, χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος διαρροής.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.
Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει αποκατασταθεί.
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς και τη Γραμμή 7 Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρέθηκαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.
Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ολοκληρώθηκαν, χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος διαρροής.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.
Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει αποκατασταθεί.
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς και τη Γραμμή 7 Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος.
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