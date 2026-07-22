Στο αυτόφωρο ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί
Στο αυτόφωρο ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί
Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή και το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτηση του 66χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων και, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή και το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτηση του 66χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων και, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα