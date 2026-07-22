Στο αυτόφωρο ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Τροχαίο

Στο αυτόφωρο ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί

Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί

Στο αυτόφωρο ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης και συγκρούστηκε με ταξί
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή και το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτηση του 66χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων και, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης