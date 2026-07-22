Γεωργιάδης: Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω διάλογο εκτός των Δικαστηρίων, στην σκευωρία Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του…