Ο αυτόνομος AI agent «ξέφυγε» από δοκιμή ασφαλείας, σε αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, και παραβίασε την πλατφόρμα Hugging Face - Για «άνευ προηγουμένου» παραβίαση ασφάλειας κάνει λόγο η OpenAI

«πρωτοφανές», ανακοινώνοντας ότι ενισχύει άμεσα τις δικλίδες ασφαλείας των μοντέλων της.



Σε ανάρτησή της στο επίσημο ιστολόγιό της, η OpenAI ανέφερε ότι πραγματοποιούσε δοκιμές αξιολόγησης των δυνατοτήτων ορισμένων από τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Ωστόσο, ο αυτόνομος AI agent κατάφερε να διαφύγει από το περιβάλλον περιορισμού (sandbox), να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να επιτεθεί στην πλατφόρμα Hugging Face, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει τον στόχο που του είχε τεθεί στο πλαίσιο της δοκιμής.









κυβερνοεπίθεση «διαφορετική από οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα».



Η εταιρεία είχε αναφέρει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από ένα αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.



Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Κλεμάν Ντελάνγκ, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X ότι η εταιρεία αρχικά υπέθεσε πως η επίθεση προερχόταν από κάποιο κορυφαίο εργαστήριο ανάπτυξης AI, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος.



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Η παραδοχή της OpenAI ότι η παραβίαση προήλθε από δικά της προηγμένα μοντέλα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως «υψηλά απομονωμένο περιβάλλον», αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



Ανησυχία για την ασφάλεια των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η αποκάλυψη της OpenAI ότι ένας αυτόνομος AI agent κατάφερε να παρακάμψει τα μέτρα περιορισμού κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης δοκιμής, να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να παραβιάσει την υποδομή της πλατφόρμας Hugging Face. Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι ενισχύει άμεσα τις δικλίδες ασφαλείας των μοντέλων της.Σε ανάρτησή της στο επίσημο ιστολόγιό της, η OpenAI ανέφερε ότι πραγματοποιούσε δοκιμές αξιολόγησης των δυνατοτήτων ορισμένων από τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σε έναν. Ωστόσο, ο αυτόνομος AI agentαπό το περιβάλλον περιορισμού (sandbox), να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να επιτεθεί στην πλατφόρμα, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει τον στόχο που του είχε τεθεί στο πλαίσιο της δοκιμής.Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα πρωτοφανές κυβερνοσυμβάν που περιλάμβανε δυνατότητες αιχμής στον κυβερνοχώρο», υπογραμμίζοντας ότι ήδη προχωρά στην ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας και περιορισμού των προηγμένων μοντέλων της.Το Hugging Face, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες φιλοξενίας ανοικτών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και συνόλων δεδομένων, είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δέχθηκε μια«διαφορετική από οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα».Η εταιρεία είχε αναφέρει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από ένασύστημα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας,, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X ότι η εταιρεία αρχικά υπέθεσε πως η επίθεση προερχόταν από κάποιο κορυφαίο εργαστήριο ανάπτυξης AI, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος.«Αποδείχθηκε ότι πράγματι συνέβη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι όλα αυτά έγιναν αυτόνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η παραδοχή της OpenAI ότι η παραβίαση προήλθε από δικά της προηγμένα μοντέλα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε αυτό που η ίδια περιέγραψε ωςαναμένεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τουςπου ενδέχεται να συνεπάγεται η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός βουλευτής Γκρεγκ Κασάρ χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικοί κανονισμοί που να μας προστατεύουν», δήλωσε, ζητώντας την καθιέρωση υποχρεωτικών ανεξάρτητων ελέγχων ασφαλείας, την υποχρεωτική γνωστοποίηση περιστατικών κυβερνοασφάλειας και στενότερη διεθνή συνεργασία.



Η διευθύνουσα σύμβουλος της Luta Security, Κέιτι Μουσούρις, εκτίμησε ότι το περιστατικό αποτελεί προάγγελο όσων ενδέχεται να ακολουθήσουν στο μέλλον. «Τα σημερινά μοντέλα μοιάζουν με τα πιο ευφυή χταπόδια-δραπέτες στον κόσμο, με απεριόριστους βραχίονες και την ικανότητα να ξεγλιστρούν από οποιοδήποτε σημείο», σχολίασε, τονίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί περιορισμού, παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης όταν ένα σύστημα AI ξεφεύγει από τον έλεγχο.