Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρία Καρυστιανού Χρήστος Θηβαίος Συναυλία Λάρισα

Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων

«Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία» ανέφερε ο τραγουδιστής - Η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων
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Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Χρήστος Θηβαίος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό της κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος επίσκεψης της κ. Καρυστιανού στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

@protothema.gr

📍Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Χρήστος Θηβαίος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό της κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». ▪️Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος επίσκεψης της κ. Καρυστιανού στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Στο σχετικό πρόγραμμα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του κινήματός της, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων
Το πρόγραμμα όπως αναρτήθηκε στη σελίδα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η διάψευση από τον Χρήστο Θηβαίο

Ο γνωστός τραγουδοποιός αντέδρασε άμεσα μέσω των social media, κάνοντας λόγο για προσπάθεια επικοινωνιακής καπήλευσης από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού και του φορέα της, δίχως ωστόσο να την κατονομάσει.

Κλείσιμο
Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων

Σε δήλωσή του στο Facebook  ο Χρήστος Θηβαίος αναφέρει:

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας! Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!»

«Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!», αναφέρει ο τραγουδοποιός στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του.
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