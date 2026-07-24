Χρήστος Θηβαίος κατά Καρυστιανού: Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα, αρνούμαστε να είμαστε μέρος κομματικών συμφερόντων

«Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία» ανέφερε ο τραγουδιστής - Η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»