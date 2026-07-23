Καρχιμάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη - Γιαννακοπούλου: Μόνο στην Κούβα και τη Β. Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια