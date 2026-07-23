Καρχιμάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη - Γιαννακοπούλου: Μόνο στην Κούβα και τη Β. Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια
Καρχιμάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη - Γιαννακοπούλου: Μόνο στην Κούβα και τη Β. Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια
Βραχυκύκλωμα στο ΠΑΣΟΚ από τη θέση του κόμματος Τσίπρα να μην καταργηθεί ο νόμος για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια
Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η θέση του κόμματος Τσίπρα ενάντια στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, με στελέχη της Χ. Τρικούπη να τοποθετούνται δημόσια σε διαφορετικές γραμμές. Θέση υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου πήρε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, την ώρα που η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωνε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Παράλληλα, η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι «η αναθεώρηση του Άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα».
Η βουλευτής σε ανάρτησή της, δηλώνει «περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της Αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων».
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Ο κ.Καρχιμάκης, πάντως, μιλώντας χθες στο Action , δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να προσθέσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει έναν νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, σε σύνδεση με «πολύ υψηλές προδιαγαφές και σε σύνδεση με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας». Μίλησε δε, για πανεπιστήμια του ενάμιση ορόφου και πρόσθεσε ότι από αυτά που πήραν άδεια, όσα ανταπεξέλθουν στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις υψηλές προδιαγραφές που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κ.Καρχιμάκης άσκησε κριτική και στο κόμμα Τσίπρα, που τάχθηκε κατά της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη.
Ακούστε τον κ.Καρχιμάκη μετά το 7ο λεπτό στο βίντεο:
Η θέση του ΠΑΣΟΚ όπως την έχει εκφράσει ο αρμόδιος τομεάρχης Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, είναι ότι θα προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16, «ώστε να κατοχυρώνονται συνταγματικά και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ενιαία ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης». Κατά τον κ. Παραστατίδη «τα Ν.Π.Π.Ε. θα κληθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, με διαδικασία επαναξιολόγησης, ανανέωσης ή μη της άδειας και φυσικά με προστασία των ήδη φοιτούντων. Είναι προφανές ότι όποια ιδρύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως πανεπιστήμια».
Η βουλευτής σε ανάρτησή της, δηλώνει «περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της Αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων».
Ο κ.Καρχιμάκης, πάντως, μιλώντας χθες στο Action , δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να προσθέσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει έναν νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, σε σύνδεση με «πολύ υψηλές προδιαγαφές και σε σύνδεση με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας». Μίλησε δε, για πανεπιστήμια του ενάμιση ορόφου και πρόσθεσε ότι από αυτά που πήραν άδεια, όσα ανταπεξέλθουν στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις υψηλές προδιαγραφές που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κ.Καρχιμάκης άσκησε κριτική και στο κόμμα Τσίπρα, που τάχθηκε κατά της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη.
Ακούστε τον κ.Καρχιμάκη μετά το 7ο λεπτό στο βίντεο:
Η θέση του ΠΑΣΟΚ όπως την έχει εκφράσει ο αρμόδιος τομεάρχης Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, είναι ότι θα προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16, «ώστε να κατοχυρώνονται συνταγματικά και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ενιαία ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης». Κατά τον κ. Παραστατίδη «τα Ν.Π.Π.Ε. θα κληθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, με διαδικασία επαναξιολόγησης, ανανέωσης ή μη της άδειας και φυσικά με προστασία των ήδη φοιτούντων. Είναι προφανές ότι όποια ιδρύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως πανεπιστήμια».
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