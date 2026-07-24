«Κανείς δεν ξέρει γιατί χτύπησε την πόρτα τους» λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε στη Σύρο
«Κανείς δεν ξέρει γιατί χτύπησε την πόρτα τους» λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε στη Σύρο
Τα δύο ανήλικα παιδιά τους είναι μαζί με τον πατέρά τους στη Σύρο
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση που κόστισε τη ζωή της.
Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται στη Σύρο και κατέθεσε στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, μίλησε στο protothema.gr, περιγράφοντας τη δική του εικόνα για την άτυχη γυναίκα και εκφράζοντας την απορία του για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
«Κανείς δεν ξέρει γιατί πήγε και χτύπησε την πόρτα τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι οδήγησε την πρώην σύζυγό του στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Όπως λέει, οι δυο τους ήταν παντρεμένοι επί 22 χρόνια, ενώ είχαν χωρίσει πριν από περίπου δύο χρόνια, διατηρώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, μια καλή σχέση για χάρη των δύο παιδιών τους.
Τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 10 και 12 ετών, βρίσκονται στη Σύρο μαζί με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους. Γνωρίζουν μόνο ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να τα προστατεύσει μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να τους ανακοινωθεί η τραγική εξέλιξη.
Ο ίδιος περιγράφει την πρώην σύζυγό του ως έναν άνθρωπο που είχε επιλέξει το επάγγελμα της διασώστριας επειδή επιθυμούσε να προσφέρει στον συνάνθρωπο. «Δεν θα έκανε ποτέ κακό σε άνθρωπο. Επέλεξε να γίνει διασώστρια του ΕΚΑΒ γιατί ήθελε να βοηθάει τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ανάλογη εικόνα μεταφέρει και ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης, ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας «Ο Κρητικός», ο οποίος εδώ και χρόνια αναπτύσσει σημαντική φιλανθρωπική δράση, στηρίζοντας αστέγους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Όπως δηλώνει στο protothema.gr, η διασώστρια συμμετείχε εθελοντικά στις δράσεις του, αφιερώνοντας τον προσωπικό της χρόνο, ακόμη και μετά το τέλος της βάρδιάς της στο ΕΚΑΒ.
«Ήταν πάντα δίπλα μας στις δράσεις για τους αστέγους. Ερχόταν και βοηθούσε στη διανομή φαγητού και σε ό,τι άλλο χρειαζόταν. Δεν το έκανε για να προβληθεί. Το έκανε γιατί ήθελε πραγματικά να προσφέρει. Ήταν δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια και μας βοήθησε πάρα πολύ», αναφέρει ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εθελοντική της προσφορά δεν ήταν μια περιστασιακή πράξη, αλλά μέρος της καθημερινότητάς της. Όπως λέει, παρά τις απαιτητικές βάρδιες στο ΕΚΑΒ, έβρισκε πάντα χρόνο να συμμετέχει στις κοινωνικές δράσεις, στηρίζοντας ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Οι μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώριζαν σκιαγραφούν το προφίλ μιας γυναίκας που, σύμφωνα με όσους συνεργάστηκαν μαζί της, είχε συνδέσει τη ζωή της με την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία της.
Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται στη Σύρο και κατέθεσε στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, μίλησε στο protothema.gr, περιγράφοντας τη δική του εικόνα για την άτυχη γυναίκα και εκφράζοντας την απορία του για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
«Κανείς δεν ξέρει γιατί πήγε και χτύπησε την πόρτα τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι οδήγησε την πρώην σύζυγό του στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Όπως λέει, οι δυο τους ήταν παντρεμένοι επί 22 χρόνια, ενώ είχαν χωρίσει πριν από περίπου δύο χρόνια, διατηρώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, μια καλή σχέση για χάρη των δύο παιδιών τους.
Τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 10 και 12 ετών, βρίσκονται στη Σύρο μαζί με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους. Γνωρίζουν μόνο ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να τα προστατεύσει μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να τους ανακοινωθεί η τραγική εξέλιξη.
Ο ίδιος περιγράφει την πρώην σύζυγό του ως έναν άνθρωπο που είχε επιλέξει το επάγγελμα της διασώστριας επειδή επιθυμούσε να προσφέρει στον συνάνθρωπο. «Δεν θα έκανε ποτέ κακό σε άνθρωπο. Επέλεξε να γίνει διασώστρια του ΕΚΑΒ γιατί ήθελε να βοηθάει τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ανάλογη εικόνα μεταφέρει και ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης, ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας «Ο Κρητικός», ο οποίος εδώ και χρόνια αναπτύσσει σημαντική φιλανθρωπική δράση, στηρίζοντας αστέγους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Όπως δηλώνει στο protothema.gr, η διασώστρια συμμετείχε εθελοντικά στις δράσεις του, αφιερώνοντας τον προσωπικό της χρόνο, ακόμη και μετά το τέλος της βάρδιάς της στο ΕΚΑΒ.
«Ήταν πάντα δίπλα μας στις δράσεις για τους αστέγους. Ερχόταν και βοηθούσε στη διανομή φαγητού και σε ό,τι άλλο χρειαζόταν. Δεν το έκανε για να προβληθεί. Το έκανε γιατί ήθελε πραγματικά να προσφέρει. Ήταν δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια και μας βοήθησε πάρα πολύ», αναφέρει ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εθελοντική της προσφορά δεν ήταν μια περιστασιακή πράξη, αλλά μέρος της καθημερινότητάς της. Όπως λέει, παρά τις απαιτητικές βάρδιες στο ΕΚΑΒ, έβρισκε πάντα χρόνο να συμμετέχει στις κοινωνικές δράσεις, στηρίζοντας ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Οι μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώριζαν σκιαγραφούν το προφίλ μιας γυναίκας που, σύμφωνα με όσους συνεργάστηκαν μαζί της, είχε συνδέσει τη ζωή της με την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία της.
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