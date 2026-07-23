Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τσακώθηκε για μία θέση πάρκινγκ: Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τσακώθηκε για μία θέση πάρκινγκ: Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα
Η αθλητικογράφος αποκάλυψε τι συνέβη σε ανάρτησή της στο Instagram και αφιέρωσε μία χειρονομία στη γυναίκα με την οποία διαπληκτίστηκε
Για μία θέση πάρκινγκ τσακώθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και όπως αποκάλυψε σε ανάρτηση που έκανε στα social media της, χρησιμοποιήθηκαν έντονοι υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον της.
Σε story που δημοσίευσε η αθλητικογράφος στο Instagram, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, εξήγησε πως είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της σε δημόσιο πάρκινγκ και μία γυναίκα της ανέφερε πως δεν επιτρεπόταν. Το γεγονός πως δεν άλλαξε θέση στο αμάξι της, έγινε η αιτία να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ τους.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη και αφιέρωσε στη γυναίκα με την οποία τσακώθηκε τη χειρονομία της φωτογραφίας: «Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking. Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο και βλήμα. Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες. Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Σε story που δημοσίευσε η αθλητικογράφος στο Instagram, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, εξήγησε πως είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της σε δημόσιο πάρκινγκ και μία γυναίκα της ανέφερε πως δεν επιτρεπόταν. Το γεγονός πως δεν άλλαξε θέση στο αμάξι της, έγινε η αιτία να ανέβουν οι τόνοι μεταξύ τους.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη και αφιέρωσε στη γυναίκα με την οποία τσακώθηκε τη χειρονομία της φωτογραφίας: «Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking. Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο και βλήμα. Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες. Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
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