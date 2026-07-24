ΙΟΒΕ: Πώς η οικονομική αβεβαιότητα «φρέναρε» επενδύσεις και απασχόληση στην Ελλάδα
ΙΟΒΕ: Πώς η οικονομική αβεβαιότητα «φρέναρε» επενδύσεις και απασχόληση στην Ελλάδα
Η οικονομική αβεβαιότητα κόστισε στην Ελλάδα έως το 40% της απώλειας θέσεων εργασίας την περίοδο 2010-2013 και το ένα τρίτο του επενδυτικού κενού, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος
Η οικονομική αβεβαιότητα δεν αποτελεί μόνο έναν δείκτη του επιχειρηματικού κλίματος, αλλά έναν από τους βασικότερους παράγοντες που αναστέλλουν τις επενδύσεις και περιορίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία καταδεικνύει ότι η αβεβαιότητα συνέβαλε καθοριστικά στο επενδυτικό έλλειμμα και στη μεγάλη απώλεια απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Η μελέτη «Ο ρόλος της οικονομικής αβεβαιότητας στο κενό επενδύσεων και απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας», που δημοσιεύθηκε σήμερα, εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και μέρος της δημοσιεύθηκε στο τεύχος 63 του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ανάλυση βασίζεται σε νέους δείκτες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και αναδεικνύει ότι η αύξηση της αβεβαιότητας επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις και την απασχόληση, με επιδράσεις που διαρκούν πέραν του έτους. Ενδεικτικά, όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, εκτιμάται ότι έως το 40% της μείωσης της απασχόλησης την περίοδο 2010-2013, καθώς και το ένα τρίτο του καταγεγραμμένου επενδυτικού κενού έναντι της ΕΕ την περίοδο 2009-2015, μπορούν να αποδοθούν στην αβεβαιότητα.
Η οικονομική αβεβαιότητα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός ανασχετικός παράγοντας στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στην κατανάλωση των νοικοκυριών, με αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση, τα εισοδήματα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Συνεπώς, η καταγραφή και ανάλυση της έντασης της αβεβαιότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνονται οι αποφάσεις των φορέων της αγοράς και να προσαρμόζονται ανάλογα οι προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
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Η μελέτη «Ο ρόλος της οικονομικής αβεβαιότητας στο κενό επενδύσεων και απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας», που δημοσιεύθηκε σήμερα, εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και μέρος της δημοσιεύθηκε στο τεύχος 63 του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ανάλυση βασίζεται σε νέους δείκτες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και αναδεικνύει ότι η αύξηση της αβεβαιότητας επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις και την απασχόληση, με επιδράσεις που διαρκούν πέραν του έτους. Ενδεικτικά, όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, εκτιμάται ότι έως το 40% της μείωσης της απασχόλησης την περίοδο 2010-2013, καθώς και το ένα τρίτο του καταγεγραμμένου επενδυτικού κενού έναντι της ΕΕ την περίοδο 2009-2015, μπορούν να αποδοθούν στην αβεβαιότητα.
Νέα μελέτη του IOBE «Ο ρόλος της οικονομικής αβεβαιότητας στο κενό επενδύσεων και απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας», με την υποστήριξη της @BankofGreece.— IOBE (@IOBE_FEIR) July 24, 2026
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Μέρος της μελέτης έχει δημοσιευθεί στο τεύχος 63 του Οικονομικού Δελτίου της @BankofGreece. pic.twitter.com/FjJtEWT0NZ
Η οικονομική αβεβαιότητα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός ανασχετικός παράγοντας στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στην κατανάλωση των νοικοκυριών, με αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση, τα εισοδήματα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Συνεπώς, η καταγραφή και ανάλυση της έντασης της αβεβαιότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνονται οι αποφάσεις των φορέων της αγοράς και να προσαρμόζονται ανάλογα οι προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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