ΙΟΒΕ: Πώς η οικονομική αβεβαιότητα «φρέναρε» επενδύσεις και απασχόληση στην Ελλάδα

Η οικονομική αβεβαιότητα κόστισε στην Ελλάδα έως το 40% της απώλειας θέσεων εργασίας την περίοδο 2010-2013 και το ένα τρίτο του επενδυτικού κενού, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος