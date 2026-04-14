Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες – ερωτηματικά και χρειάζεται τουλάχιστον 4 «βασικούς»

Η μεταγραφική περίοδος για όλες τις ομάδες ξεκινά λίγο πριν από το Πάσχα, ανεξάρτητα από την πορεία τους στη σεζόν. Στον Παναθηναϊκό άρχισε ουσιαστικά μετά τον αποκλεισμό του από την Μπέτις και το μοναδικό δεδομένο είναι ότι είτε μείνει ο Ράφα Μπενίτεθ είτε αντικατασταθεί, οι αλλαγές στο ρόστερ θα είναι πολλές. Ως «αλλαγές» ορίζονται συνολικά οι μεταβολές του, δηλαδή το άθροισμα των μεταγραφών και των αποχωρήσεων. Τον Ιανουάριο, επί παραδείγματι, ήταν συνολικά 18 (οκτώ προσθήκες και δέκα αποχωρήσεις).Ο πιο δύσκολος παράγοντας για τους Πράσινους στην προσεχή μεταγραφική περίοδο είναι οι παίκτες για τους οποίους το τοπίο είναι θολό. Οι παίκτες για τους οποίους δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κάνουν τη διαφορά, ούτε όμως και ότι δεν αξίζει να ανήκουν στο ρόστερ της ομάδας. Και είναι πολλοί αυτοί, γι’ αυτό και πολλές αποφάσεις θα εμπεριέχουν ρίσκο. Το ρίσκο της ποιότητας του «αντικαταστάτη» για εκείνους που θα αποφασιστεί να φύγουν.Δεδομένα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις νέους παίκτες ως «βασικούς». Τερματοφύλακα πιο αξιόπιστο του Λαφόν, ο οποίος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Στόπερ πιο γρήγορο από όλους τους υπάρχοντες και ικανότερο στο build up από την πρώτη ζώνη άμυνας. «Οκτάρι» πολύ πιο μοντέρνο και παραγωγικό από τους σημερινούς μέσους του ρόστερ, μετά από τα μεγάλα σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος (Σάντσες με απόφαση Βιτόρια το καλοκαίρι, Σισοκό με απόφαση Μπενίτεθ τον Ιανουάριο, σωστή η μεταγραφή Κοντούρη με επιλογή Κοτσόλη). Εξτρέμ με καλύτερες επιδόσεις στο σκοράρισμα από τους υπάρχοντες. Δηλαδή με επιδόσεις επιπέδου Παλάσιος και Αϊτόρ στην καλύτερη σεζόν του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς.Η συζήτηση, ασφαλώς και μπορεί να «ανοίξει». Ισως να χρειάζεται και δεύτερο στόπερ ως βασικό. Ισως και «εξάρι» αν θεωρήσει ο (όποιος…) προπονητής ότι η ομάδα χρειάζεται ικανότερο των Τσιριβέγια, Σιώπη, Κοντούρη (που μοιάζει καλύτερος ως «οκτάρι»). Ισως και δεύτερο, δημιουργικό χαφ, ανάλογα με τον αριθμό των αποχωρήσεων. Όμως το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται τους προαναφερόμενους ως βασικά στελέχη της ενδεκάδας.Αν ο Παναθηναϊκός διψά για αναβάθμιση θα πρέπει να πάρει και γενναίες αποφάσεις ως προς τις πωλήσεις/αποχωρήσεις. Θα πρέπει να πουλήσει Γεντβάι και Πάλμερ – Μπράουν (λόγω ευπάθειας σε τραυματισμούς τον δεύτερο), να επενδύσει στον Κάτρη και να πάρει στόπερ – ηγέτη. Θα πρέπει να πουλήσει τον στάσιμο Τσέριν και τον ικανότατο, αλλά χωρίς γκολ, Πελίστρι, που θα είναι και ο μοναδικός παίκτης του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιθανώς και τον Κάρολ Σφιντέρσκι: κι εδώ ερχόμαστε στα πολλά ερωτηματικά, με αφορμή το θέμα του Πολωνού φορ και των επιθετικών.Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Σίριλ Ντέσερς; Θα τον εμπιστευτεί; Τι θα κάνει με τον Μπακασέτα; Με τον Γιάγκουσιτς και τον Ταμπόρδα που είναι «δεκάρια» και παίζουν εφέτος ως εξτρέμ; Ποιο θα είναι το πλάνο αξιοποίησής τους την επόμενη σεζόν; Ποιοι και πού θα παραχωρηθούν ως δανεικοί; Ο Πάντοβιτς, ο Παντελίδης; Τι θα κάνει με τον Χάβι Ερνάντεθ, τον οποίο απέκτησε για να δίνει ανάσες στον Κυριακόπουλο αλλά σύντομα κατέληξε να χρησιμοποιεί ως στόπερ; Τι θα αποφασίσει για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος αποδεδειγμένα πια έχει την ποιότητα και τη δυνατότητα για ένα «γεμάτο» ματς κάθε 15 μέρες ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του; Πολλά τα ζητούμενα, από των οποίων τις απαντήσεις που θα δώσει η ίδια η ομάδα θα καθοριστούν και κάποιες από τις μεταγραφικές κινήσεις της.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιθετική γραμμή: εκτός από τον Ανδρέα Τετέι, όλα είναι «ανοιχτά». Για τον Ντέσερς ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ως προς την ετοιμότητα και την προσφορά του, για τους Σφιντέρσκι – Πάντοβιτς ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για την παραμονή τους.Υπάρχουν, βέβαια και τα θετικά. Ο Κοντούρης, ο Κάτρης, ο Τετέι. Η προσδοκία για τους Αντίνο – Γιάγκουσιτς. Η παρουσία των Καλάμπρια, Κυριακόπουλου, Τσιριβέγια, Ινγκασον και του «καπαρωμένου» Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Δεν αρκούν. Μεγάλες ανάγκες έχουν και οι ανταγωνιστές του, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Γι’ αυτό και οι κινήσεις των «τεσσάρων» το καλοκαίρι θα παίξουν αυτή τη φορά πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη σεζόν.