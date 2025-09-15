Πίστεψε ότι είναι πολύ καλύτερος απ΄αυτό που στην πραγματικότητα είναι

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το δεύτερο διαδοχικό κάζο του Παναθηναϊκού, τις ευθύνες Βιτόρια και παικτών, το γρίφο ενόψει Ολυμπιακού και τον… Ρομέλου – Ανδρέα Τεττέη





Και μόλις την προηγούμενη Παρασκευή ο τίτλος του κειμένου ήταν… ενδεικτικός: «Μην την «πατήσει» ο Βιτόρια όπως ο Αλόνσο!». Ε, την πάτησε! Διότι η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτή την ήττα από την Κηφισιά, δεν γυρίζει εύκολα το πράγμα. Γιατί δεν ήταν μια… όποια κι όποια ήττα.







Ηταν μια ήττα με 3-2 από προβάδισμα με 2-1. Πάλι είχε το τρίποντο στα χέρια του, όπως και εναντίον του Λεβαδειακού!



Ηταν μια ήττα σε «ουδέτερο» γήπεδο!







Ηταν μια ήττα σε ματς όπου ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε έναν παίκτη με απόδοση σε απλώς ικανοποιητικό επίπεδο.



Και μια ήττα με τον Παναθηναϊκό ανέτοιμο σωματικά και πνευματικά.



Είναι, όμως, τεράστια και η ευθύνη του προπονητή, ο οποίος πιθανότατα θα έχει την τύχη του Ντιέγκο Αλόνσο. Εχει ευθύνη διότι…



Παρέταξε μια ενδεκάδα με μεσαία γραμμή αποτελούμενη από Τσιριβέγια – Σάντσες – Μπακασέτα, δηλαδή τρεις παίκτες ικανότατους με την μπάλα στα πόδια ως play makers, αλλά απόλυτα προβληματικούς στα κλεψίματα και στο επιθετικό pressing.



Παρουσίασε μια ομάδα ράθυμη και νωχελική, χωρίς εντάσεις και ιδέες, με εικόνα η οποία σε τίποτα δεν θύμιζε το υπέροχο πρώτο ημίχρονο εναντίον του Λεβαδειακού (για να συγκρίνουμε όμοιες καταστάσεις και να μην σκεφτόμαστε τα «ευρωπαϊκά» παιχνίδια).



Ενιωθε τόσο μεγάλη ανασφάλεια ο ίδιος που ο Παναθηναϊκός



Αφησε 90 λεπτά εντός αγωνιστικού χώρου τον Ρενάτο Σάντσες στον οποίο προφανώς ήθελε να δώσει ρυθμό, χρόνο συμμετοχής και προσαρμογής ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν προϋπολόγισε σωστά το μεγάλο ρίσκο που έπαιρνε με τον Πορτογάλο μέσο…



Αντικατέστησε τον Μπακασέτα και όχι τον Σάντσες με τον Τσέριν και αντί να βάλει τον Σλοβένο ως «οκτάρι» για να κλείσει κάποια «τρύπα» στη μεσαία γραμμή, τον τοποθέτησε ως «8-10άρι», αφήνοντας τον Πορτογάλο στην πιο καίρια θέση της μεσαίας γραμμής!



Δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Ταμπόρδα μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς: προφανώς δεν έχει δει κάτι αξιόλογο (;!) από τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό στις προπονήσεις.



Παρουσίασε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε στο ματς λες και είχε… ήδη νικήσει και συμπεριφέρθηκε μετά από το 2-1 πάλι λες και… είχε νικήσει, παρότι πέτυχε δυο γκολ με «δώρα» της Κηφισιάς (πέναλτι και γκάφα του τερματοφύλακα Ραμίρεζ).



Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Ρουί Βιτόρια βρίσκεται πια στην πόρτα εξόδου. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλα άλυτα θέματα στη μεσαία γραμμή του, στο coaching υστέρησε ο ίδιος απίστευτα στα δύο τελευταία παιχνίδια και προφανώς υπάρχει πρόβλημα στο πεδίο της μεταδοτικότητας προς τους παίκτες. Αν θα φύγει και πότε θα συμβεί αυτό, θα το αποφασίσει ο Γιάννης Αλαφούζος.



Πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό; Να πάει με νέο κόουτς σ’ αυτό το ματς «επενδύοντας» μόνο στους παίκτες; Μετά το ντέρμπι με τον νταμπλούχο, ό,τι κι αν έχει συμβεί σ’ αυτό; Είναι, άλλωστε και… πρακτικό το ζήτημα. Θα επιλέξει και θα συμφωνήσει με νέο προπονητή μέσα σε δυο – τρεις μέρες; Μπορεί, αν αυτός ο νέος βρίσκεται στην Ελλάδα και ξέρει τα μέρη μας. Αν είναι ξένος όμως; Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα.



Τα έκανε δύσκολα ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Διότι αφού πέρασε τα βαριά τεστ, τα έκανε ρόιδο στα πιο εύκολα. Γιατί; Διότι κυρίως οι παίκτες και δευτερευόντως ο προπονητής θεώρησαν ότι η ομάδα τους είναι πολύ καλύτερη απ΄ αυτό που στην πραγματικότητα είναι.

