Τζόκερ 28/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 16, 18, 26, 30, 35 και Τζόκερ το 5.Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ.