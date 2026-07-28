Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου

Στη σύλληψη 71χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των αρχών τουγια βιασμό ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί τουΣύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 71χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι διωκτικές αρχές του Περού τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά την απουσία των γονέων της, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.