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Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Σύλληψη ΕΛ.ΑΣ Περού

Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου

Ο 71χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου
Στη σύλληψη 71χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των αρχών του Περού για βιασμό ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 71χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι διωκτικές αρχές του Περού τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά την απουσία των γονέων της, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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