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Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα αύριο Τετάρτη ο Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του
SPORTS
Ολυμπιακός Γκουστάβο Σα Νότιγχαμ Φόρεστ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα αύριο Τετάρτη ο Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκτούν δανεικό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ τον 22χρονο Πορτογάλο άσο

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα αύριο Τετάρτη ο Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο Τετάρτη (29/7) τον Γκουστάβο Σα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο. 

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν τον Πορτογάλο μέσο με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. 

Ο Σα το βράδυ της Τρίτης (28/7) πέρασε ιατρικές εξετάσεις στην Πορτογαλία και αναμένεται πλέον στην Αθήνα για τις τελικές ανακοινώσεις. 

Στη συνέχεια, θα τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ενώ θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα δηλωθεί για τα ματς με την Ναϊμέγκεν (πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Το πιο πιθανό είναι πάντως πως ο Σα θα είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια αυτά. Την περσινή σεζόν, ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος (παίζει ως 10άρι κυρίως) είχε 34 συμμετοχές με τη Φαμαλικάο (5η στο πρωτάθλημα) με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.
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