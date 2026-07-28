Δείτε βίντεο: Τα δραματικά λεπτά από τη μεταφορά της εγκύου που γέννησε μέσα στο ταξί καθ' οδόν για το μαιευτήριο

Από την κάμερα του αυτοκινήτου φαίνεται αρχικά περιπολικό της Άμεσης Δράσης να κάνει νόημα στον ταξιτζή να το ακολουθήσει, ενώ μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ συνέδραμαν στο να φτάσουν γρήγορα στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα»





Στο υλικό που παρουσιάζει το







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Σε εκείνο το χρονικό σημείο η αλλοδαπή έχει ήδη γεννήσει το βρέφος στο πίσω κάθισμα του ταξί και ο οδηγός του κινείται με μεγάλη ταχύτητα για να τους μεταφέρει άμεσα και με ασφάλεια στο μαιευτήριο.



Στο τέλος του βίντεο διακρίνονται οι Αστυνομικοί οι οποίοι κατεβαίνουν από το περιπολικό και τις μηχανές, τρέχουν προς τα επείγοντα του νοσοκομείου και ειδοποιούν το προσωπικό για το περιστατικό.



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Ο οδηγός του ταξί που έζησε το θαύμα της ζωής μέσα στο όχημά του περιγράφει στο protothema.gr τις στιγμές αγωνίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός αλλά και τη χαρά του όταν είδε μητέρα και το νεογέννητο να χαμογελούν.



"Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, απο τις Φιλιππίνες μάλλον, όπως την είδα. Την πήρα απο τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, ένα νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι.



Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στο δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα.



Τα δραματικά λεπτά από τη μεταφορά της εγκύου που γέννησε μέσα στο ταξί καθ οδόν για το μαιευτήριο Αλεξάνδρα σήμερα το μεσημέρι κατέγραψε η κάμερα πορείας του οχήματος.Στο υλικό που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το περιπολικό της Άμεσης Δράσης που κάλεσε ο θαρραλέος ταξιτζής να κόβει την κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για το αυτοκίνητο.Στα επόμενα λεπτά φαίνεται το περιπολικό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Πατησίων και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με το ταξί να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.Κάποια στιγμή εμφανίζονται δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συνοδεύουν το ταξί από την πλαϊνή πλευρά του.Σε εκείνο το χρονικό σημείο η αλλοδαπή έχει ήδη γεννήσει το βρέφος στο πίσω κάθισμα του ταξί και ο οδηγός του κινείται με μεγάλη ταχύτητα για να τους μεταφέρει άμεσα και με ασφάλεια στο μαιευτήριο.Στο τέλος του βίντεο διακρίνονται οι Αστυνομικοί οι οποίοι κατεβαίνουν από το περιπολικό και τις μηχανές, τρέχουν προς τα επείγοντα του νοσοκομείου και ειδοποιούν το προσωπικό για το περιστατικό.Άμεσα εμφανίζονται δύο τραυματιοφορείς που μεταφέρουν με το φορείο τη μητέρα η οποία κρατά στην αγκαλιά της το νεογνό συνοδευόμενη από δύο νοσηλεύτριες.Ο οδηγός του ταξί που έζησε το θαύμα της ζωής μέσα στο όχημά του περιγράφει στο protothema.gr τις στιγμές αγωνίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός αλλά και τη χαρά του όταν είδε μητέρα και το νεογέννητο να χαμογελούν."Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, απο τις Φιλιππίνες μάλλον, όπως την είδα. Την πήρα απο τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, ένα νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι.Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στο δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα.

Πήρα την Άμεση Δράση και ήρθαν ένα περιπολικό και δύο μηχανές. Αλλά πριν καν έρθουν αυτοί, Πατησίων και Αλεξάνδρας, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει στο πίσω κάθισμα.



Είδα τη φίλη της να τη βοηθάει να βγάλει το εσώρουχο της και εκεί κατάλαβα ότι γεννάει. Γέννησε τόσο εύκολα, έπαθα σοκ. Δεν είχα φανταστεί ότι οι γυναίκες γεννάνε τόσο εύκολα.



Η κοπέλα που ήταν δίπλα της φώναζε και έκλαιγε. Εγώ είχα συγκεντρωθεί στο δρόμο για να φτάσουμε στο μαιευτήριο με ασφάλεια. Με το που άκουσα το παιδάκι να κλαίει πήρα θάρρος γιατί είχε γεννηθεί υγιέστατο και το άκουγα.



Η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο, χαμογελαστό. Γύρω στις 2 τους αποβίβασα στο Αλεξάνδρα. Είχαν βγει οι νοσηλεύτριες στο δρόμο, όλοι χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το μωρό.



Φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχάριστησαν πολλές φορές, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους Αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ", λέει ο ίδιος.