Αντιπολίτευσις, αντιπολιτευομένη... εαυτήν...

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Τις τελευταίες ημέρες δεν απαιτούν καν την παραίτηση του πρωθυπουργού «για να σωθεί η χώρα» όπως συνήθιζαν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά η «απαίτηση» ενίσχυε το οπαδικό πνεύμα έναντι της ιδεολογικής απελπισίας που πλέον διακατέχει τον αριστερό χώρο. Μικρή ζημιά προκαλεί η έκδηλη περιφρόνηση του αρχιΕΛΑΣίτη προς τον ΣΥΡΙΖΑ; Τοιαύτη απαξίωση ποιος άλλος αρχηγός επεφύλαξε στους συνεργάτες του;Οι βολές κατά της κυβέρνησης περιορίζονται στο παλαιό ρεπερτόριο: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από δεκάδες καταδίκες των «ιδιοκτητών», ακόμη και... σχολικών προαυλίων, κατέρρευσε. Στην εκδίκαση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, οι αγορεύσεις της Ζωής λειτουργούν και ως... διάλειμμα. Ποιος αμφιβάλλει ότι επιστρέφοντας στην αίθουσα δεν θα τη βρει αγορεύουσα με κυκλικά επιχειρήματα; Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας μοιράζει χαρτοφυλάκια ως... αρχηγός της αντιπολίτευσης! Οχι μέλλων. Νυν! Εχοντας διαθραύσει την Πρώτη Φορά Αριστερά, προτάσσει την ΕΛΑΣ ως πολυσυλλεκτικό κόμμα, χωρώντας και Οικολογία και Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά. Με μία προϋπόθεση: να μη θυμίζει «το παλιό». Η πραγματικότητα; Τα «νέα πρόσωπα» του «νέου κόμματος», ούτε νέα είναι, ούτε άγνωστα. Επειδή περιέλαβε ένα-δυο πρώην κατηγόρους του, κάνα-δυο ξέμπαρκους του ΠΑΣΟΚ και μετριότητες που περιφέρονται στα κανάλια ωσάν κομμένες κεφαλές ονοματοποιήθηκε ως ανανέωση;Ακόμη και η λατρεμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, την οποία ανήγαγε η αντιπολίτευση σε Πολυζωίδη και Τερτσέτη1, σιώπησε. Εδώ που τα λέμε, αν δεν ήταν και πρώην πρόεδροι -ψωμί κι αλάτι στις παλιές, ακήρυχτες, ενδοϊδεολογικές τους διαφορές- με περισπούδαστες διαλέξεις σε αγροτικά συνέδρια, αποφοιτήσεις Λυκείων, φιλολογικά μνημόσυνα, επετείους και θρησκευτικές συνάξεις ή σε βιβλιοπαρουσιάσεις, τι θα είχαν να γράψουν τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ; Πού θα εύρισκαν προσφορότερη ειδησεογραφική ύλη για να υποστηρίξουν τα κοινωνικά δίκτυα το αδήριτον της επιστροφής Τσίπρα; Νοήμονες δημοσιογράφοι επιλέγουν «αιχμές», ως επικρεμάμενες απειλές, κατά της κυβέρνησης. Οπότε κι εγώ εκλαμβάνω ως ανέκδοτο τους επαίνους και τον θαυμασμό του αντιπολιτευόμενου Τύπου προς τους Νεοδημοκράτες πολιτικούς που πριν από λίγα χρόνια καταδίωκαν ανηλεώς. Οταν σε επαινούν οι πρώην απηνείς διώκτες σου, δεν προβληματίζεσαι ποιο λάθος κάνεις;Η απομείωση της πολιτικής πλατφόρμας της κυρίας Καρυστιανού που αναλήφθηκε από τα «προοδευτικά» κόμματα είναι αξιοσημείωτη. Ανέκρουσαν πρύμναν ακούοντας τις «ρηξικέλευθες» θέσεις της, ελκόμενες από την Ακρα Δεξιά και τον ρωσικό συντηρητισμό. Αλλά τυχαίνει η σήμερον αρχηγός Καρυστιανού να είναι η χθες μητέρα Καρυστιανού που αποκαλούσαν «ατομική βόμβα κατά του συστήματος Μητσοτάκη». Τώρα; Σύμπασα η Αριστερά, σημειώνοντας δημοσκοπικές διαρροές, θυμήθηκε πως με... τζιπάρες δεν μιλάς για την κακοδαιμονία του συστήματος. Καταχώνουν «την ατομική βόμβα» στο ερμάρι ως... πασχαλινή στρακαστρούκα. Λατινοπούλου, Νατσιός και σία; Ούτε αναφορά του ονόματος των κομμάτων τους στα αριστερά ΜΜΕ. Εμεινε ο Βελόπουλος, ελπίζων ότι η... Αγία Μακεδονία θα κάνει τρις το θαύμα της...Υπάρχει πλείον θυμίαμα να αναπέμψουν τα αναλισκόμενα ΜΜΕ στην αγιογραφία του αρχηγού των ΕΛΑΣιτών προσβάλλοντας τους πολίτες; Η διάγνωσή τους είναι ότι η αμνημοσύνη εξαπλούται ως επιδημία επί των Ελλήνων; Επιδίδονται σε έναν αγώνα διάλυσης των εναπομεινάντων απο-κομμάτων της Αριστεράς με ποσοστά... Αλπεων. Με ευτελέστατη αυθάδεια οι νεοφώτιστοι ΕΛΑΣίτες υποβάλλουν ανήθικες προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ: Να διαλυθεί για να εισφέρει τους οπαδούς του στην ΕΛΑΣ -ως πρόβατα, υποθέτω- ώστε από νυν... αραία-αραία, αύριο να φανούν καμιά σαρανταρέα. Καθομολογούν, ανοηταίνοντας, ότι η ΕΛΑΣ δεν αρέσει, ο ΕΛΑΣίτης αρχηγός και προβληματίζει. Οποία μικρομέγαλη έπαρση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ με 82 χρόνια ιστορικής διαδρομής, βαθιές ρίζες στην κοινωνία και εμπειρία διακυβερνησιμότητας να το θεωρούν αναλώσιμο, και δη στον βωμό της ΕΛΑΣ! Ομολογουμένως, μπορεί να εκληφθεί και ως η συνέχεια της πρότασης Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ εθελουσίως να χορέψει στο... Ζάλογγο!Η επανάχρηση της σοβιετικής αντίληψης περί συγχωνεύσεως, η οποία, όπως και το κόμμα των ΕΛΑΣιτών, «έρχεται από πολύ μακριά», είναι αποκαλυπτική. Οταν ο αρχιΕΛΑΣίτης βλέπει «μακριά» τον Γράμμο και το Βίτσι, ας ρίξει μια ματιά στην ιστορία του δημοκρατικού στρατού, Αύγουστο του 1949. Δεν βλάπτει. Εχοντας αναθραύσει την Πρώτη Φορά Αριστερά, προτάσσει την ΕΛΑΣ ως πολυσυλλεκτικό κόμμα, χωρώντας και Οικολογία και Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά.Οσο για το ΠΑΣΟΚ; Αυτό πρωτοτυπεί! Πρώτη φορά δημοσκοπικές μετρήσεις χρησιμοποιούνται κατά της ηγεσίας κόμματος. Η ευθύνη στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν μοιράζεται; Μόνον ο πρώτος φταίει; Οταν η δυνητική ψήφος των πολιτών παραπατά στο 12% και το 70% δηλώνει αποφασισμένο να μην ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το αμάρτημα είναι μόνον του Ανδρουλάκη; Οταν η υπεσχημένη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ -έστω με μία ψήφο- ούτε ως όνειρο θερινής νυκτός δεν αχνοφαίνεται, οι πρωτοσπαθάριοι έχουν την προεκλογική πολυτέλεια να βγάζουν τα εν οίκω... εν δήμω; Προσδοκούν τον έπαινο της επιπολαιότητάς τους; Στο ΠΑΣΟΚ οι πρωτοσπαθάριοι αγωνιούν για το μέλλον τους. Οχι για το μέλλον του κόμματος. Ανοιξε η συζήτηση περί συνεργασιών για να διαλύσει -εις τα εξ ων συνετέθη- το κόμμα. Η πύρρειος νίκη του Δούκα που οικοδομήθηκε στον ναρκισσιστικό παραλογισμό του «δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία» στρέφει το Κέντρο προς τον Μητσοτάκη. Αυτό το ποσοστό είναι εκείνο που επί δεκαετίες συνεισφέρει στην εκλογή κυβέρνησης.Αλήθεια, τώρα, περίμενε ποτέ ο Μητσοτάκης τόοοοοσους αυτόκλητους χορηγούς; Δεν το νομίζω...Σημείωση1. Οι δικαστές Πολυζωίδης και Τερτσέτης αρνήθηκαν κατηγορηματικά να υπογράψουν την εις θάνατον καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τον Κολοκοτρώνη καθ’ υπαγόρευση της Βαυαρικής Αντιβασιλείας. Παραπέμφθηκαν σε δίκη για απείθεια και προδοσία. Αθωώθηκαν πανηγυρικά.