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Σύλληψη 49χρονου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πλαστή ταυτότητα και δίπλωμα
Σύλληψη 49χρονου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πλαστή ταυτότητα και δίπλωμα
Ο 49χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
Στη σύλληψη ενός 49χρονου Ρουμάνου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όπως αναμεταδίδει το thestival, ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καθώς κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπής χώρας.
Ο 49χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διότι κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπής Χώρας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όπως αναμεταδίδει το thestival, ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καθώς κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπής χώρας.
Ο 49χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διότι κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπής Χώρας.
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