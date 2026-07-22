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Μεθυσμένος οδηγός στα Χανιά τουμπάρισε το αυτοκίνητό του μπροστά στα μάτια ζευγαριού που αρραβωνιαζόταν
Μεθυσμένος οδηγός στα Χανιά τουμπάρισε το αυτοκίνητό του μπροστά στα μάτια ζευγαριού που αρραβωνιαζόταν
Οι δύο τουρίστες που αρραβωνιάζονταν παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να ανατρέπεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχε στηθεί το ρομαντικό σκηνικό - Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η αρμόδια Τροχαία
Από σοβαρό τραυματισμό γλίτωσε ένας 65χρονος τουρίστας, το αυτοκίνητο του οποίου ανατράπηκε στην περιοχή του Καλαθά, στον Δήμο Χανίων της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το όχημα που οδηγούσε ο 65χρονος φέρεται αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να αναποδογυρίσει με τον ίδιο να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες.
Σύμφωνα με στοιχεία του neakriti, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το τροχαίο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός ζευγαριού τουριστών, την στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.
Οι δύο τουρίστες παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να ανατρέπεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχε στηθεί το ρομαντικό σκηνικό.
Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η αρμόδια Τροχαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το όχημα που οδηγούσε ο 65χρονος φέρεται αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να αναποδογυρίσει με τον ίδιο να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες.
Σύμφωνα με στοιχεία του neakriti, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το τροχαίο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός ζευγαριού τουριστών, την στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.
Οι δύο τουρίστες παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να ανατρέπεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχε στηθεί το ρομαντικό σκηνικό.
Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η αρμόδια Τροχαία.
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