Αγωγές και κατά αραβικών κρατών του Κόλπου

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα κατά του αμερικανικού αποκλεισμού»

Κλείσιμο

Ο αποκλεισμός που επιβλήθηκε τον Απρίλιο και επανήλθε τον Ιούλιο

Αποζημιώσεις ύψουςαπό τιςαπαιτεί το, επικαλούμενο αποφάσεις ιρανικών δικαστηρίων για σειρά ενεργειών που εκτείνονται σε βάθος δεκαετιών, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών της.Οι δύο ανακοινώσεις έγιναν τη Δευτέρα, σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης μεταξύκαι, με το Ιράν να χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό «στρατιωτική επίθεση» και να συνδέει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ με την παύση των εχθροπραξιών και την άρση των αμερικανικών περιορισμών.Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο, επικεφαλής της Ένωσης Δικηγόρων της ιρανικής Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν συνολικάσε αποζημιώσεις εις βάρος των ΗΠΑ.«Έχουμε εξασφαλίσει αποφάσεις από τα εγχώρια δικαστήρια που επιδικάζουν αποζημιώσεις ύψους 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος των Αμερικανών», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.Ο Αμπντολιανπούρ γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν κατατεθεί αρκετές αγωγές εις βάροςτου Περσικού Κόλπου, τα οποία η Τεχεράνη κατηγορεί ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά του Ιράν.Όπως ανέφερε, οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες αφορούν τη φερόμενη διευκόλυνση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από γειτονικές χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη ή να δώσει λεπτομέρειες για τα ποσά που διεκδικούνται.Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, το συνολικό ποσό τωνδεν αφορά αποκλειστικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του σημερινού πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, αλλά περιλαμβάνει αξιώσεις για ενέργειες που ανάγονται σε προηγούμενες δεκαετίες, πολύ πριν από την έναρξη της τρέχουσας στρατιωτικής σύγκρουσης.Οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί από ιρανικά δικαστήρια και δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να καταβάλουν τα συγκεκριμένα ποσά ή ότι υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος μηχανισμός για την είσπραξή τους.Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών,ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συνέχιση των αμερικανικών περιορισμών. «Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αμερικανική επιθετικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός συνιστά στρατιωτική ενέργεια εις βάρος της χώρας του και, κατά συνέπεια, η Τεχεράνη θεωρεί ότι δικαιούται να αντιδράσει. «Ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται στρατιωτική επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Ιράν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν τέθηκε αρχικά σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου.Τον Ιούνιο, η Ουάσινγκτον προχώρησε στην άρση του, μετά την επίτευξη ενός προσχεδίου συμφωνίας με την Τεχεράνη, δημιουργώντας προσωρινά προσδοκίες για αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό στις 14 Ιουλίου.