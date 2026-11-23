Η Τεχεράνη απαιτεί αποζημιώσεις 290 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και απειλεί με σκληρή απάντηση για τον ναυτικό αποκλεισμό
Η Τεχεράνη απαιτεί αποζημιώσεις 290 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και απειλεί με σκληρή απάντηση για τον ναυτικό αποκλεισμό
Δικαστικές αποφάσεις στην Τεχεράνη επιδικάζουν αποζημιώσεις για αμερικανικές ενέργειες δεκαετιών - «Δεν θα ανεχθούμε τον αποκλεισμό, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα», προειδοποιεί το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών
Αποζημιώσεις ύψους 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτεί το Ιράν, επικαλούμενο αποφάσεις ιρανικών δικαστηρίων για σειρά ενεργειών που εκτείνονται σε βάθος δεκαετιών, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών της.
Οι δύο ανακοινώσεις έγιναν τη Δευτέρα, σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό «στρατιωτική επίθεση» και να συνδέει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ με την παύση των εχθροπραξιών και την άρση των αμερικανικών περιορισμών.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Χασάν Αμπντολιανπούρ, επικεφαλής της Ένωσης Δικηγόρων της ιρανικής Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν συνολικά 290 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις εις βάρος των ΗΠΑ.
«Έχουμε εξασφαλίσει αποφάσεις από τα εγχώρια δικαστήρια που επιδικάζουν αποζημιώσεις ύψους 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος των Αμερικανών», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.
Όπως ανέφερε, οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες αφορούν τη φερόμενη διευκόλυνση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από γειτονικές χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη ή να δώσει λεπτομέρειες για τα ποσά που διεκδικούνται.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, το συνολικό ποσό των 290 δισ. δολαρίων δεν αφορά αποκλειστικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του σημερινού πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, αλλά περιλαμβάνει αξιώσεις για ενέργειες που ανάγονται σε προηγούμενες δεκαετίες, πολύ πριν από την έναρξη της τρέχουσας στρατιωτικής σύγκρουσης.
Οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί από ιρανικά δικαστήρια και δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να καταβάλουν τα συγκεκριμένα ποσά ή ότι υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος μηχανισμός για την είσπραξή τους.
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συνέχιση των αμερικανικών περιορισμών. «Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αμερικανική επιθετικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός συνιστά στρατιωτική ενέργεια εις βάρος της χώρας του και, κατά συνέπεια, η Τεχεράνη θεωρεί ότι δικαιούται να αντιδράσει. «Ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται στρατιωτική επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Ιράν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».
Τον Ιούνιο, η Ουάσινγκτον προχώρησε στην άρση του, μετά την επίτευξη ενός προσχεδίου συμφωνίας με την Τεχεράνη, δημιουργώντας προσωρινά προσδοκίες για αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό στις 14 Ιουλίου.
Οι δύο ανακοινώσεις έγιναν τη Δευτέρα, σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό «στρατιωτική επίθεση» και να συνδέει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ με την παύση των εχθροπραξιών και την άρση των αμερικανικών περιορισμών.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Χασάν Αμπντολιανπούρ, επικεφαλής της Ένωσης Δικηγόρων της ιρανικής Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν συνολικά 290 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις εις βάρος των ΗΠΑ.
«Έχουμε εξασφαλίσει αποφάσεις από τα εγχώρια δικαστήρια που επιδικάζουν αποζημιώσεις ύψους 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος των Αμερικανών», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.
Αγωγές και κατά αραβικών κρατών του ΚόλπουΟ Αμπντολιανπούρ γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν κατατεθεί αρκετές αγωγές εις βάρος αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου, τα οποία η Τεχεράνη κατηγορεί ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά του Ιράν.
Όπως ανέφερε, οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες αφορούν τη φερόμενη διευκόλυνση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από γειτονικές χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη ή να δώσει λεπτομέρειες για τα ποσά που διεκδικούνται.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, το συνολικό ποσό των 290 δισ. δολαρίων δεν αφορά αποκλειστικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του σημερινού πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, αλλά περιλαμβάνει αξιώσεις για ενέργειες που ανάγονται σε προηγούμενες δεκαετίες, πολύ πριν από την έναρξη της τρέχουσας στρατιωτικής σύγκρουσης.
Οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί από ιρανικά δικαστήρια και δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να καταβάλουν τα συγκεκριμένα ποσά ή ότι υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος μηχανισμός για την είσπραξή τους.
«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα κατά του αμερικανικού αποκλεισμού»Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συνέχιση των αμερικανικών περιορισμών. «Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αμερικανική επιθετικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός συνιστά στρατιωτική ενέργεια εις βάρος της χώρας του και, κατά συνέπεια, η Τεχεράνη θεωρεί ότι δικαιούται να αντιδράσει. «Ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται στρατιωτική επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Ιράν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».
Ο αποκλεισμός που επιβλήθηκε τον Απρίλιο και επανήλθε τον ΙούλιοΟ αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν τέθηκε αρχικά σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου.
Τον Ιούνιο, η Ουάσινγκτον προχώρησε στην άρση του, μετά την επίτευξη ενός προσχεδίου συμφωνίας με την Τεχεράνη, δημιουργώντας προσωρινά προσδοκίες για αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό στις 14 Ιουλίου.
Έκτοτε, οι ορατές και καταγεγραμμένες εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί σχεδόν στο μηδέν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυτιλιακής δραστηριότητας.
Η εξέλιξη αυτή έχει στερήσει από την ιρανική οικονομία μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και εκτεταμένες ζημιές σε βασικές υποδομές λόγω του πολέμου.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να γίνει το πρώτο που θα καταφέρει να εξαγάγει ιρανικό πετρέλαιο μετά την επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού τον Ιούλιο.
Η μεταφορά πετρελαίου μεταξύ πλοίων αποτελεί πρακτική που χρησιμοποιείται διεθνώς στη ναυτιλία, αλλά μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για τη μεταφόρτωση φορτίων υπό καθεστώς κυρώσεων.
Ερωτηθείς σχετικά τη Δευτέρα, ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αναφορές περί φόρτωσης πετρελαίου από ιρανικά πλοία «εικασίες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν επιχειρείται πράγματι η παράκαμψη του αποκλεισμού.
Η εξέλιξη αυτή έχει στερήσει από την ιρανική οικονομία μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και εκτεταμένες ζημιές σε βασικές υποδομές λόγω του πολέμου.
Οι πληροφορίες για δεξαμενόπλοιο που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμόΤην περασμένη εβδομάδα, ο εξειδικευμένος ιστότοπος παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων TankerTrackers.com ανέφερε ότι ένα πλοίο πραγματοποιούσε φόρτωση ιρανικού αργού πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο μέσω μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να γίνει το πρώτο που θα καταφέρει να εξαγάγει ιρανικό πετρέλαιο μετά την επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού τον Ιούλιο.
Η μεταφορά πετρελαίου μεταξύ πλοίων αποτελεί πρακτική που χρησιμοποιείται διεθνώς στη ναυτιλία, αλλά μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για τη μεταφόρτωση φορτίων υπό καθεστώς κυρώσεων.
Ερωτηθείς σχετικά τη Δευτέρα, ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αναφορές περί φόρτωσης πετρελαίου από ιρανικά πλοία «εικασίες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν επιχειρείται πράγματι η παράκαμψη του αποκλεισμού.
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