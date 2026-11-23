Βολές εκατέρωθεν από Νετανιάχου και Άιζενκοτ για το Ιράν: «Υποβαθμίζουν την απειλή για πολιτικούς λόγους»
Βολές εκατέρωθεν από Νετανιάχου και Άιζενκοτ για το Ιράν: «Υποβαθμίζουν την απειλή για πολιτικούς λόγους»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει στη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας - «Θέλουμε πραγματική ενότητα, όχι πολιτική συμφωνία» απαντά ο πρόεδρος του Γιασάρ
Σκληρή γλώσσα κατά των πολιτικών του αντιπάλων χρησιμοποίησε τη Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τους ότι υποβαθμίζουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ για πολιτικούς λόγους, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, με τη συμμετοχή και των υπερορθόδοξων κομμάτων.
Οι δηλώσεις του υπηρεσιακού πρωθυπουργού έγιναν σε μια σπάνια εμφάνισή του ενώπιον δημοσιογράφων, λίγο πριν από την εβδομαδιαία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λικούντ στην Κνεσέτ, και αποτελούν ουσιαστικά απάντηση στον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από το Ιράν που να απαιτεί στρατιωτική αντιμετώπιση πριν από τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
«Η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του κράτους απέναντι στις μεγάλες απειλές που μας περιβάλλουν εξαρτάται από την ενότητά μας», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Όποιος χλευάζει, όποιος υποβαθμίζει αυτές τις απειλές, οι οποίες είναι άμεσες, δύσκολες και σοβαρές, το κάνει για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Άιζενκοτ και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την αντικατάστασή του.
«Για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να καταλήξουν σε συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της στρατιωτικής θητείας, όπου πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση μαζί με τους υπερορθόδοξους αδελφούς μας. Πρέπει να αποτελούν μέρος της κυβέρνησης ενότητας», δήλωσε.
Η υποχρεωτική στράτευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
Τα υπερορθόδοξα κόμματα αντιτίθενται στην υποχρεωτική κατάταξη των μελών της κοινότητάς τους στον στρατό, ενώ το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
Μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη απειλή από την Τεχεράνη παραμένουν τα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν έχουν καταστραφεί ούτε απομακρυνθεί. «Η σοβαρότερη απειλή από το Ιράν είναι τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που εξακολουθούν να μην έχουν καταστραφεί ή απομακρυνθεί. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, το συγκεκριμένο απόθεμα ουρανίου, εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα της ισραηλινής πολιτικής ασφαλείας, με στόχο την καταστροφή ή την απομάκρυνσή του και, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, την αυστηρή επιτήρησή του.
«Η ιρανική απειλή είναι η σοβαρότερη για το κράτος του Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα δεν βλέπω μια άμεση απειλή που να μας υποχρεώνει να δράσουμε πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανέφερε.
«Θα εργαστούμε για πραγματική ενότητα, όχι για έναν πολιτικό διακανονισμό», δήλωσε. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Γιασάρ δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε τέσσερα βασικά ζητήματα: τη συγκρότηση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την καθολική στρατιωτική υποχρέωση, την αλλαγή των δεδομένων ασφαλείας και την υπεράσπιση της δημοκρατίας.
Ιδιαίτερα το ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις με το Λικούντ.
Ο Νετανιάχου έχει ζητήσει τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ενότητας, υποστηρίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν ευελιξία για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.
Αντίθετα, το στρατόπεδο Άιζενκοτ επιμένει στην καθολική στρατιωτική υπηρεσία, η οποία θα περιλαμβάνει και τους υπερορθόδοξους Εβραίους που μέχρι σήμερα εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από τη στράτευση.
Χαρακτήρισε την κατάσταση «αναρχία και απώλεια ελέγχου», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν τόσο τους ίδιους τους ισραηλινούς οικισμούς όσο και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γιασάρ, η βία των εποίκων προκαλεί σοβαρή διπλωματική ζημιά στη χώρα, ενισχύοντας τις διεθνείς αντιδράσεις απέναντι στην ισραηλινή πολιτική στη Δυτική Όχθη.
Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν την Κυριακή τετράωρη συνάντηση στη Χερτσλίγια, χωρίς να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στα βασικά ζητήματα που τις χωρίζουν.
Οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων ανακοίνωσαν ότι συζήτησαν σημαντικά θέματα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, με νέο γύρο συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας στην Κνεσέτ.
Οι δηλώσεις του υπηρεσιακού πρωθυπουργού έγιναν σε μια σπάνια εμφάνισή του ενώπιον δημοσιογράφων, λίγο πριν από την εβδομαδιαία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λικούντ στην Κνεσέτ, και αποτελούν ουσιαστικά απάντηση στον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από το Ιράν που να απαιτεί στρατιωτική αντιμετώπιση πριν από τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
«Η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του κράτους απέναντι στις μεγάλες απειλές που μας περιβάλλουν εξαρτάται από την ενότητά μας», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Όποιος χλευάζει, όποιος υποβαθμίζει αυτές τις απειλές, οι οποίες είναι άμεσες, δύσκολες και σοβαρές, το κάνει για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Άιζενκοτ και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την αντικατάστασή του.
Επιμένει σε κυβέρνηση ενότητας με τους υπερορθόδοξουςΟ Νετανιάχου επανέλαβε ότι η συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας αποτελεί, κατά την άποψή του, αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας του Ισραήλ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να συμμετέχουν και τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την επίτευξη συμφωνίας για το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
«Για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να καταλήξουν σε συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της στρατιωτικής θητείας, όπου πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση μαζί με τους υπερορθόδοξους αδελφούς μας. Πρέπει να αποτελούν μέρος της κυβέρνησης ενότητας», δήλωσε.
רוב מוחץ של אזרחי המדינה כמהים לממשלת אחדות. הם מבינים אמת פשוטה: היכולת שלנו להבטיח את קיום המדינה מול האיומים הגדולים סביבנו תלויה באחדותנו. מי שמזלזל או מגמד את האיומים האלה - החמורים והקשים סביבנו - עושה זאת מסיבות פוליטיות. זה אמיתי, זה רציני וכל מי שבקיא בחומר יודע עד כמה… pic.twitter.com/JGfiUWjU7U— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 23, 2026
Η υποχρεωτική στράτευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
Τα υπερορθόδοξα κόμματα αντιτίθενται στην υποχρεωτική κατάταξη των μελών της κοινότητάς τους στον στρατό, ενώ το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει άμεση απειλή από το Ιράν που να δικαιολογεί επίθεση»Νωρίτερα, ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή από το Ιράν που να καθιστά αναγκαία μια νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη απειλή από την Τεχεράνη παραμένουν τα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν έχουν καταστραφεί ούτε απομακρυνθεί. «Η σοβαρότερη απειλή από το Ιράν είναι τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που εξακολουθούν να μην έχουν καταστραφεί ή απομακρυνθεί. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, το συγκεκριμένο απόθεμα ουρανίου, εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα της ισραηλινής πολιτικής ασφαλείας, με στόχο την καταστροφή ή την απομάκρυνσή του και, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, την αυστηρή επιτήρησή του.
Τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου και η διαφωνία για το ΙράνΟ επικεφαλής του Γιασάρ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την ιρανική απειλή τη σοβαρότερη που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, διαχωρίζοντας όμως τη μακροπρόθεσμη απειλή από την ανάγκη άμεσης στρατιωτικής δράσης.
«Η ιρανική απειλή είναι η σοβαρότερη για το κράτος του Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα δεν βλέπω μια άμεση απειλή που να μας υποχρεώνει να δράσουμε πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανέφερε.
«Θέλουμε πραγματική ενότητα, όχι πολιτική συμφωνία»Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και όχι μια συμφωνία που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά κομματικές σκοπιμότητες.
«Θα εργαστούμε για πραγματική ενότητα, όχι για έναν πολιτικό διακανονισμό», δήλωσε. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Γιασάρ δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε τέσσερα βασικά ζητήματα: τη συγκρότηση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την καθολική στρατιωτική υποχρέωση, την αλλαγή των δεδομένων ασφαλείας και την υπεράσπιση της δημοκρατίας.
Ιδιαίτερα το ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις με το Λικούντ.
Ο Νετανιάχου έχει ζητήσει τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ενότητας, υποστηρίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν ευελιξία για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.
Αντίθετα, το στρατόπεδο Άιζενκοτ επιμένει στην καθολική στρατιωτική υπηρεσία, η οποία θα περιλαμβάνει και τους υπερορθόδοξους Εβραίους που μέχρι σήμερα εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από τη στράτευση.
«Αναρχία και απώλεια ελέγχου» στη Δυτική ΌχθηΟ Άιζενκοτ αναφέρθηκε και στη συνεχιζόμενη βία από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη του για τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων και περιουσιών τους.
Χαρακτήρισε την κατάσταση «αναρχία και απώλεια ελέγχου», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν τόσο τους ίδιους τους ισραηλινούς οικισμούς όσο και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γιασάρ, η βία των εποίκων προκαλεί σοβαρή διπλωματική ζημιά στη χώρα, ενισχύοντας τις διεθνείς αντιδράσεις απέναντι στην ισραηλινή πολιτική στη Δυτική Όχθη.
Χωρίς πρόοδο οι διαπραγματεύσεις Λικούντ και ΓιασάρΟι δηλώσεις Νετανιάχου και Άιζενκοτ πραγματοποιήθηκαν ενώ το Λικούντ και το Γιασάρ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικής εθνικής ενότητας.
Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν την Κυριακή τετράωρη συνάντηση στη Χερτσλίγια, χωρίς να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στα βασικά ζητήματα που τις χωρίζουν.
Οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων ανακοίνωσαν ότι συζήτησαν σημαντικά θέματα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, με νέο γύρο συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας στην Κνεσέτ.
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