Νέος γύρος διαπραγματεύσεων των κομμάτων Νετανιάχου και Άιζενκοτ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ
Νέος γύρος διαπραγματεύσεων των κομμάτων Νετανιάχου και Άιζενκοτ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ
Χωρίς αποτέλεσμα η τετράωρη συνάντηση των εκπροσώπων του Λικούντ και του κόμματος του Γκάντι Άιζενκοτ - Ο Νετανιάχου ζητά να αποκλειστεί το κόμμα του Μπένετ
Σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας προχωρούν σήμερα, Δευτέρα το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, εν μέσω διαφωνιών και αλληλοκατηγοριών για τη σύνθεση της μελλοντικής κυβερνητικής συμμαχίας.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου το βράδυ στην Κνεσέτ, μετά τη χθεσινή τετράωρη συνάντησή τους στη Χερτσλίγια, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο.
Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι συζήτησαν «βασικά ζητήματα» και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.
Την ίδια ώρα, νέα ένταση προκαλούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Λικούντ απαίτησε τον αποκλεισμό του κόμματος Μπ'Γιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ από τις συνομιλίες, με το στρατόπεδο του Άιζενκοτ να εκτιμά ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ρήγματος μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων του Νετανιάχου.
Η εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα, καθώς εκπρόσωποι του κόμματος του Μπένετ είχαν λάβει μέρος στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Γιασάρ και Λικούντ την περασμένη εβδομάδα.
Παρά τον αποκλεισμό τους από τη νέα συνάντηση, το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να ενημέρωσε πλήρως το Μπ'Γιαχάντ για όσα συζητήθηκαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το Kan, στο στρατόπεδο του Άιζενκοτ επικρατεί η εκτίμηση ότι το Λικούντ επιχειρεί να προκαλέσει διαιρέσεις μεταξύ των κομμάτων που συνεργάζονται για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.
Η διαφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Μπένετ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην προοπτική μιας ευρείας κυβέρνησης ενότητας, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Λικούντ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι επικεφαλής της θα είναι ο Άιζενκοτ και όχι ο Νετανιάχου.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε το στρατόπεδο του Άιζενκοτ να εγκαταλείψει τις συνομιλίες με το κόμμα του Νετανιάχου και να προχωρήσει άμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Καλημέρα. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι προσχηματικές συνομιλίες με το Λικούντ και να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι θάρρος. Ας το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει αναθέσει στον Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να συγκροτηθεί νέο κυβερνητικό σχήμα.
Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τον ρόλο του Νετανιάχου σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ενότητας. Το Λικούντ έχει θέσει ως αρχική θέση την παραμονή του στην πρωθυπουργία, ενώ ο Μπένετ και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν τον Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου το βράδυ στην Κνεσέτ, μετά τη χθεσινή τετράωρη συνάντησή τους στη Χερτσλίγια, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο.
Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι συζήτησαν «βασικά ζητήματα» και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.
Την ίδια ώρα, νέα ένταση προκαλούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Λικούντ απαίτησε τον αποκλεισμό του κόμματος Μπ'Γιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ από τις συνομιλίες, με το στρατόπεδο του Άιζενκοτ να εκτιμά ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ρήγματος μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων του Νετανιάχου.
Το Λικούντ ζήτησε να μείνει εκτός ο ΜπένετΣύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, το κόμμα του Νετανιάχου έθεσε ως απαίτηση να μη συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Μπ'Γιαχάντ στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας.
Η εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα, καθώς εκπρόσωποι του κόμματος του Μπένετ είχαν λάβει μέρος στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Γιασάρ και Λικούντ την περασμένη εβδομάδα.
Παρά τον αποκλεισμό τους από τη νέα συνάντηση, το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να ενημέρωσε πλήρως το Μπ'Γιαχάντ για όσα συζητήθηκαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το Kan, στο στρατόπεδο του Άιζενκοτ επικρατεί η εκτίμηση ότι το Λικούντ επιχειρεί να προκαλέσει διαιρέσεις μεταξύ των κομμάτων που συνεργάζονται για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.
Η διαφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Μπένετ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην προοπτική μιας ευρείας κυβέρνησης ενότητας, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Λικούντ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι επικεφαλής της θα είναι ο Άιζενκοτ και όχι ο Νετανιάχου.
Γκολάν: «Να σταματήσουν οι προσχηματικές συνομιλίες και να σχηματιστεί κυβέρνηση»Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του κόμματος των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, εξαπέλυσε επίθεση κατά των διαπραγματεύσεων με το Λικούντ, χαρακτηρίζοντάς τες προσχηματικές.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε το στρατόπεδο του Άιζενκοτ να εγκαταλείψει τις συνομιλίες με το κόμμα του Νετανιάχου και να προχωρήσει άμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Καλημέρα. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι προσχηματικές συνομιλίες με το Λικούντ και να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι θάρρος. Ας το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Το πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογέςΟι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ισραήλ, καθώς οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στέρησαν από τον Νετανιάχου την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να προκύψει μια σαφής εναλλακτική κυβερνητική πλειοψηφία.
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει αναθέσει στον Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να συγκροτηθεί νέο κυβερνητικό σχήμα.
Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τον ρόλο του Νετανιάχου σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ενότητας. Το Λικούντ έχει θέσει ως αρχική θέση την παραμονή του στην πρωθυπουργία, ενώ ο Μπένετ και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν τον Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.
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