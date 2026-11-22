Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Σκληρό παζάρι Νετανιάχου - Άιζενκοτ για τη νέα κυβέρνηση: Στο τραπέζι Γάζα, παλαιστινιακό κράτος και αραβικά κόμματα
Σκληρό παζάρι Νετανιάχου - Άιζενκοτ για τη νέα κυβέρνηση: Στο τραπέζι Γάζα, παλαιστινιακό κράτος και αραβικά κόμματα
Ξεκίνησε σήμερα νέος γύρος διαπραγματεύσεων για κυβέρνηση εθνικής ενότητας - Οι όροι που βάζουν ο Νετανιάχου και το κόμμα του για συνέχιση των πολιτικών τους
Τα κόμματα του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αντιπάλου του Γκάντι Άιζενκοτ, που έχει λάβει εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ, ξεκίνησαν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών με στόχο τη συγκρότηση ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού, προϋπόθεση για τον οποίο, σύμφωνα με το Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού, αποτελεί να συνεχιστούν οι βασικοί άξονες της πολιτικής του.
Οι αντιπροσωπείες του κεντρώου Yashar του Άιζενκοτ και του Likoud είχαν ραντεβού στη 13.00 ώρα Ελλάδας σε ένα ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 14, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Κυριακή.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως την 6η Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά 14 ημέρες, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, όπου κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.
Με 48 έδρες στην Κνεσέτ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 61 έδρες, ο συνασπισμός του παραμένει, ωστόσο, διχασμένος ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι επιλογές ποικίλλουν, από μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα έως μια προσέγγιση με τα αραβικά κόμματα ή τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.
Χθες, το Γιασάρ παρουσίασε τη διεξαγωγή των συνομιλιών ως «μια πραγματική δέσμευση υπέρ του σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης», διευκρινίζοντας ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες. Ωστόσο, το Λικούντ έθεσε αμέσως μετά αρκετούς όρους για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Το Λικούντ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό «όλων των προσωπικών επιθέσεων και της υποκίνησης μίσους» που, σύμφωνα με το ίδιο, στρέφονται κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, καθώς και τη δέσμευση για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως εθνικού κράτους του εβραϊκού λαού», χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.
Αξιώνει επίσης μια συμφωνία επί διαφόρων σημαντικών πολιτικών προσανατολισμών, ιδίως την απόρριψη της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου σε εδάφη στη Συρία, στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει οι συζητήσεις να συνεχιστούν επ’ αόριστον: εάν οι διαπραγματεύσεις δεν σημειώσουν πρόοδο, «σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσω να διευρύνω, είτε πριν είτε μετά την ορκωμοσία της» στο Κοινοβούλιο, δήλωσε την Παρασκευή.
Οι αντιπροσωπείες του κεντρώου Yashar του Άιζενκοτ και του Likoud είχαν ραντεβού στη 13.00 ώρα Ελλάδας σε ένα ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 14, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Κυριακή.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως την 6η Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά 14 ημέρες, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, όπου κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.
Με 48 έδρες στην Κνεσέτ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 61 έδρες, ο συνασπισμός του παραμένει, ωστόσο, διχασμένος ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι επιλογές ποικίλλουν, από μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα έως μια προσέγγιση με τα αραβικά κόμματα ή τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.
Χθες, το Γιασάρ παρουσίασε τη διεξαγωγή των συνομιλιών ως «μια πραγματική δέσμευση υπέρ του σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης», διευκρινίζοντας ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες. Ωστόσο, το Λικούντ έθεσε αμέσως μετά αρκετούς όρους για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Το Λικούντ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό «όλων των προσωπικών επιθέσεων και της υποκίνησης μίσους» που, σύμφωνα με το ίδιο, στρέφονται κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, καθώς και τη δέσμευση για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως εθνικού κράτους του εβραϊκού λαού», χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.
Αξιώνει επίσης μια συμφωνία επί διαφόρων σημαντικών πολιτικών προσανατολισμών, ιδίως την απόρριψη της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου σε εδάφη στη Συρία, στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει οι συζητήσεις να συνεχιστούν επ’ αόριστον: εάν οι διαπραγματεύσεις δεν σημειώσουν πρόοδο, «σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσω να διευρύνω, είτε πριν είτε μετά την ορκωμοσία της» στο Κοινοβούλιο, δήλωσε την Παρασκευή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα