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Πτώση 56χρονου σε φρεάτιο ανελκυστήρα στα Άνω Λιόσια, τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Πτώση 56χρονου σε φρεάτιο ανελκυστήρα στα Άνω Λιόσια, τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Οκτώ πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 56χρονο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) στα Άνω Λιόσια, όταν ένας 56χρονος άνδρας έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο στην περιοχή της Φυλής.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00.
Στη συνέχεια, ο 56χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο στην περιοχή της Φυλής.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00.
Στη συνέχεια, ο 56χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
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