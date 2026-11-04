Τραμπ: Χάσαμε επειδή δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια, αποδέχομαι τα αποτελέσματα και θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια – «Δεν ήμουν υποψήφιος απόψε και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά», έγραψε στο Truth Social

Δημοκρατικούς πέρασε μέσα σε λίγες ώρες ο , εν μέσω της διαφαινόμενης ήττας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να περάσει στην επόμενη ημέρα και να εμφανιστεί συναινετικός, αποσυνδέοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τις απώλειες του κόμματός του και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη ημέρα στο Κογκρέσο.



Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.



«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times.



«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση», πρόσθεσε.



«Αν ήμουν υποψήφιος θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!»





Στους New York Times απέδωσε τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την υποστήριξη που παρείχε σε υποψηφίους όπως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα και ο Κεν Πάξτον, Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας του Τέξας.



Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν να οδεύουν προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Γκράχαμ είχε ήδη ηττηθεί στη Νότια Καρολίνα, ενώ ο Πάξτον βρισκόταν πίσω από τον αντίπαλό του στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.



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«Βλέπω ότι η Ντάρλιν έχασε. Ουάου, είναι απίστευτο»

Ο Τραμπ μίλησε στους New York Times λίγο πριν από τις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, ενώ παρακολουθούσε τα εκλογικά αποτελέσματα από τον Λευκό Οίκο.



Από τις απειλές ότι θα γίνει «κύριος Βέτο» στις δηλώσεις περί συνεργασίας με τουςπέρασε μέσα σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω της διαφαινόμενης ήττας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να περάσει στην επόμενη ημέρα και να εμφανιστεί συναινετικός, αποσυνδέοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από τις απώλειες του κόμματός του και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη ημέρα στο Κογκρέσο.Ειδικότερα, οδήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς , καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου τηςκαι τηςαπολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε οσε συνέντευξή του στους New York Times.«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση», πρόσθεσε.«Δεν ήμουν υποψήφιος απόψε και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.Στους New York Times απέδωσε τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την υποστήριξη που παρείχε σε υποψηφίους όπως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστήςστη Νότια Καρολίνα και οΡεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας του Τέξας.Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν να οδεύουν προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Γκράχαμ είχε ήδη ηττηθεί στη Νότια Καρολίνα, ενώ ο Πάξτον βρισκόταν πίσω από τον αντίπαλό του στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.Ο Τραμπ μίλησε στουςλίγο πριν από τις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, ενώ παρακολουθούσε τα εκλογικά αποτελέσματα από τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σχολίασε την ήττα της Ντάρλιν Γκράχαμ, εκφράζοντας την έκπληξή του για την εξέλιξη.



«Απλώς κοιτάζω αυτά τα αποτελέσματα την ώρα που μιλάμε», είπε. «Βλέπω ότι η Ντάρλιν έχασε. Ουάου, είναι απίστευτο. Πώς πιστεύετε ότι θα τα είχε πάει ο Λίντσεϊ αν ήταν υποψήφιος;»



Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον πρώην Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο.



Ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, εάν είχε συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση, πιθανότατα θα είχε καταφέρει να επικρατήσει.