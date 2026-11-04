Δυσοίωνος χρησμός Τραμπ για την επόμενη μέρα: «Έχω την απόλυτη εξουσία, λέγεται βέτο και εγώ είμαι έτοιμος να γίνω ο κ. Βέτο»

Μιλώντας στο CBS News ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να μπλοκάρει νομοσχέδια και να αξιοποιήσει τις εκτελεστικές του εξουσίες – Δήλωσε πρόθυμος να γίνει «κύριος Βέτο»

Κογκρέσου εμφανίστηκε ο , σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News.



«Έχω την απόλυτη εξουσία. Λέγεται "βέτο"», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της ψηφοφορίας των Δημοκρατικών, εφόσον εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.



«κύριος Βέτο», καθώς όπως είπε, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να διαπραγματευτούν μαζί του.



«Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και μετά έρχονται και λένε: "Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία"», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Η προεδρία μας είναι ισχυρή, μπορείς να κάνεις πολλά»

υ Ανώτατου δικαστηρίου για την απομάκρυνση της Ρεμπέκα Σλότερ από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC).



Η απόφαση, που ελήφθη με ψήφους 6 έναντι 3, ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα του προέδρου να ασκεί έλεγχο σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και επιτροπές. «Κερδίσαμε την υπόθεση Σλότερ και η υπόθεση Σλότερ δίνει στον πρόεδρο τεράστιες εξουσίες που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η προεδρία του είναι «ισχυρή προεδρία. Μπορείς να κάνεις πολλά».



Σύμφωνα με δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του, στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται ήδη συζητήσεις για νέες εκτελεστικές παρεμβάσεις, με βασικά πεδία τη μετανάστευση και το εμπόριο.



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«Έχουμε καλές πιθανότητες, αλλά δεν θα ταπεινωθούμε»

Παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν πιθανές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών, αποφεύγοντας ωστόσο να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα.



«Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις συχνά επιφυλάσσουν εκπλήξεις. «Θα κερδίσουμε; Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να ταπεινωθούμε», πρόσθεσε.



Αποφασισμένος να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας, ακόμη και σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο τουεμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News.», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της ψηφοφορίας των ενδιάμεσων εκλογών, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες τωνεφόσον εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόθυμος να υιοθετήσει ακόμη και τον χαρακτηρισμόκαθώς όπως είπε, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να διαπραγματευτούν μαζί του.«Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και μετά έρχονται και λένε: "Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία"», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ανεξαρτήτως συσχετισμών, διαθέτει σημαντικά περιθώρια για να προωθήσει τις πολιτικές του κατά τα επόμενα δύο χρόνια, επικαλούμενος και την απόφαση τογια την απομάκρυνση τηςαπό την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC).Η απόφαση, που ελήφθη με ψήφους 6 έναντι 3, ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα του προέδρου να ασκεί έλεγχο σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και επιτροπές. «Κερδίσαμε την υπόθεση Σλότερ και η υπόθεση Σλότερ δίνει στον πρόεδρο τεράστιες εξουσίες που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η προεδρία του είναι «ισχυρή προεδρία. Μπορείς να κάνεις πολλά».Σύμφωνα με δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του, στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται ήδη συζητήσεις για νέες εκτελεστικές παρεμβάσεις, με βασικά πεδία τη μετανάστευση και το εμπόριο.Κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις φέρονται να έχουν ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ.Παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν πιθανές απώλειες για τουςο Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών, αποφεύγοντας ωστόσο να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα.«Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις συχνά επιφυλάσσουν εκπλήξεις. «Θα κερδίσουμε; Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να ταπεινωθούμε», πρόσθεσε.

Επίσης, επέμεινε στη συμβολή του στην προεκλογική δραστηριότητα, λέγοντας ότι αρχικά η αναμέτρηση προδιαγραφόταν ως μεγάλη ήττα και τώρα «συζητούν ότι μπορεί ακόμη και να κερδίσουμε», ανέφερε.



«Νομίζω ότι η περιοδεία έκανε μεγάλη διαφορά. Έκανα 33 τέτοιες εκδηλώσεις σε 29 ημέρες και ήταν όλες τεράστιες συγκεντρώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις. Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Νομίζω ότι ενισχύσαμε και τον ενθουσιασμό», πρόσθεσε.



Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του One Big Beautiful Bill Act και των παρεμβάσεων στο εμπόριο, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.



Τι είπε για το 2028

Στη συνέντευξη ο Τραμπ αναφέρθηκε και στα σχέδιά του για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου και την ανάπλαση δημόσιων χώρων στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι το 2027 σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη νέα αίθουσα εκδηλώσεων και να ξεκινήσει την κατασκευή αψίδας ύψους περίπου 76 μέτρων, παρά τις νομικές προσφυγές που αντιμετωπίζει το έργο.



Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο νέας προεδρικής υποψηφιότητας το 2028, αν και το αμερικανικό Σύνταγμα θέτει όριο δύο θητειών, απάντησε ότι δεν έχει ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με τους συμβούλους του, προσθέτοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διαθέτει μια «πολύ καλή δεξαμενή» πιθανών υποψηφίων.