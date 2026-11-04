Ο Λευκός Οίκος βγάζει τον Τραμπ από το κάδρο των ευθυνών: Ο πρόεδρος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, είμαστε ανυποχώρητοι
Ο Λευκός Οίκος βγάζει τον Τραμπ από το κάδρο των ευθυνών: Ο πρόεδρος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, είμαστε ανυποχώρητοι
Παρά τις προεκλογικές εκκλήσεις του Τραμπ να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος στην κάλπη, τώρα ο Λευκός Οίκος επιρρίπτει ευθύνες στους υποψηφίους – Αιχμές για τους υποψήφιους
Σε κλίμα αντίδρασης και αμφισβήτησης των αρνητικών εκλογικών μηνυμάτων βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, καθώς συνεχίζεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας περιέγραψε στο ABC News τη διάθεση που επικρατεί ως «ανυποχώρητη», επιχειρώντας να αποσυνδέσει τον Ντόναλντ Τραμπ από τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.
Η τοποθέτηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επί εβδομάδες πριν από τις εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος καλούσε τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.
Ωστόσο, μετά την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο αξιωματούχος επέλεξε να τονίσει ακριβώς το αντίθετο, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο και έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ προσέρχονται στις κάλπες όταν ο ίδιος είναι υποψήφιος», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε αν ο Λευκός Οίκος έχει κάποιο σχόλιο για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
Ο ίδιος άφησε επίσης αιχμές για τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική απήχηση του προέδρου δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει εκλογικές νίκες.
«Επίσης, η ποιότητα των υποψηφίων έχει σημασία και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά στην προώθηση πολλών από τους υποψηφίους που βρίσκονταν στα ψηφοδέλτια απ' ό,τι έκαναν οι ίδιοι οι υποψήφιοι για τον εαυτό τους», πρόσθεσε.
Αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας περιέγραψε στο ABC News τη διάθεση που επικρατεί ως «ανυποχώρητη», επιχειρώντας να αποσυνδέσει τον Ντόναλντ Τραμπ από τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.
Η τοποθέτηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επί εβδομάδες πριν από τις εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος καλούσε τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.
Ωστόσο, μετά την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο αξιωματούχος επέλεξε να τονίσει ακριβώς το αντίθετο, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο και έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ προσέρχονται στις κάλπες όταν ο ίδιος είναι υποψήφιος», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε αν ο Λευκός Οίκος έχει κάποιο σχόλιο για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
Ο ίδιος άφησε επίσης αιχμές για τις επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική απήχηση του προέδρου δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει εκλογικές νίκες.
«Επίσης, η ποιότητα των υποψηφίων έχει σημασία και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά στην προώθηση πολλών από τους υποψηφίους που βρίσκονταν στα ψηφοδέλτια απ' ό,τι έκαναν οι ίδιοι οι υποψήφιοι για τον εαυτό τους», πρόσθεσε.
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