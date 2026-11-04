Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Σε πολύ κακή διάθεση ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «χαζή σαν τούβλο» αναλύτρια του Fox News
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Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Σε πολύ κακή διάθεση ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «χαζή σαν τούβλο» αναλύτρια του Fox News


Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί τα αποτελέσματα από την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου – Από τις επικρίσεις για το Fox News στις απειλές ότι θα γίνει «κύριος Βέτο»

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Σε πολύ κακή διάθεση ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «χαζή σαν τούβλο» αναλύτρια του Fox News
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Σε ιδιαίτερα κακή διάθεση παρακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, την ώρα που στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, η αισιοδοξία έχει υποχωρήσει.

Ο Τραμπ με υπουργούς και πολιτικούς συμβούλους βρίσκεται στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Όπως αναφέρει το CNN, η συγκέντρωση για την εκλογική βραδιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα καθώς κλείνουν οι κάλπες στις διάφορες πολιτείες. Ωστόσο, η διάθεσή του κάθε άλλο παρά ευχάριστη εμφανίζεται.

Η βραδιά είχε ξεκινήσει άσχημα, όπως προέκυψε και από τις πρώτες του αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social. Πριν καν κλείσουν τα περισσότερα εκλογικά τμήματα, ο Τραμπ επιτέθηκε στο συντηρητικό Fox News.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημοσίευσε τρεις επικριτικές αναρτήσεις για το δίκτυο, κατηγορώντας τους πολιτικούς αναλυτές αλλά και τις δημοσκοπήσεις. Σε μία ανάρτηση αποκάλεσε την πολιτική αναλύτρια που βρισκόταν στο στούντιο «χαζή σαν τούβλο», ενώ σε δεύτερη επιτέθηκε στις δημοσκοπήσεις του Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι ερωτήσεις τους αποτελούσαν προσωπικά πλήγματα εναντίον του, καθώς ανέδειξαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πολιτική του.



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«Είναι εναντίον μου», έγραψε σε τρίτη ανάρτηση, αποδίδοντας την πτώση της τηλεθέασης του δικτύου, όπως ο ίδιος υποστήριξε, στην αρνητική στάση που τηρεί απέναντί του.

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο για την έκβαση της βραδιάς


Σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι από τους συμμάχους του Τραμπ που βρίσκονται στην Ανατολική Αίθουσα αναρωτιούνται πόσο δυσάρεστη μπορεί να εξελιχθεί η εκλογική βραδιά για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η αρχική αισιοδοξία εξασθενεί, την ώρα που το ενδεχόμενο απώλειας ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου να αποτελεί το βασικό πολιτικό διακύβευμα.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διαβεβαιώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο ή ενθαρρύνοντας αξιωματούχους να αρνηθούν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Οι διαβεβαιώσεις αυτές έρχονται μετά τις δημόσιες εκκλήσεις ορισμένων υποστηρικτών του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που έχουν αμφισβητήσει προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, να χρησιμοποιήσει τον στρατιωτικό νόμο κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πόση ώρα σκοπεύει να παραμείνει ο Τραμπ στην εκδήλωση, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια δημόσια παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της βραδιάς, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται αλλαγή του σχεδιασμού.

Οι απειλές για βέτο


Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τη διαφαινόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα οδηγούσε σε εντατικοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης και σε νέες έρευνες για τις πολιτικές και τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Αν μάλιστα οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν τη Γερουσία, θα μπορέσουν να μπλοκάρουν σημαντικούς προεδρικούς διορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων υποψηφιοτήτων για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να αφήσει τους Δημοκρατικούς να επιβάλουν τη νομοθετική τους ατζέντα, ακόμη και αν αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

«Έχω την απόλυτη εξουσία. Λέγεται "βέτο"», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News, αποδεχόμενος μάλιστα ευχαρίστως τον χαρακτηρισμό «κύριος Βέτο» (Mr. Veto).

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συστηματική χρήση του βέτο θα μπορούσε να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να διαπραγματευτούν μαζί του, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι θα διατηρήσει σημαντικά περιθώρια άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νέου Κογκρέσου.

Παράλληλα, είχε επιχειρήσει να εμφανιστεί συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών, δηλώνοντας: «Θα κερδίσουμε; Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να ταπεινωθούμε».
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