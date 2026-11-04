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Χωρίς δημόσιες εμφανίσεις ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, τι προβλέπει το πρόγραμμά του
Χωρίς δημόσιες εμφανίσεις ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, τι προβλέπει το πρόγραμμά του
Τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών αναγράφει το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου – Εντελώς διαφορετικό το πρόγραμμα των προκατόχων του την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών
Χωρίς καμία προγραμματισμένη δημόσια εμφάνιση θα περάσει ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, την επομένη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.
Αντί για κάποια δημόσια δήλωση ή συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου προβλέπει στις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, τη λεγόμενη «executive time». Πρόκειται για τον όρο που χρησιμοποιεί ο Λευκός Οίκος για να περιγράψει τον χρόνο κατά τον οποίο ο πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες ή παρακολουθεί και ενημερώνεται για την ειδησεογραφική επικαιρότητα.
Για το υπόλοιπο της ημέρας έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με αντικείμενο κυβερνητικά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το περιεχόμενό τους. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πρόσβαση δημοσιογράφων.
Η απουσία δημόσιας τοποθέτησης διαφοροποιείται από την πρακτική που είχαν ακολουθήσει προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Ο Τζορτζ Μπους, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν είχαν παραχωρήσει συνεντεύξεις Τύπου την Τετάρτη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν τα κόμματά τους είχαν υποστεί εκλογικές απώλειες.
Ανάλογη στάση είχε τηρήσει και ο ίδιος ο Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.
Στις 7 Νοεμβρίου 2018, μία ημέρα αφότου οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας δημόσια το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
Αυτή τη φορά, τουλάχιστον με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, δεν προβλέπεται αντίστοιχη εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου.
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