Πολωνία: Συναγερμός για βόμβα σε δύο αεροσκάφη από Λονδίνο και Κοπεγχάγη, έκλεισε το αεροδρόμιο Μόντλιν



Δεύτερη απειλή για βόμβα σε πτήση από την Κοπεγχάγη

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Η ανακοίνωση του αεροδρομίου Μόντλιν

Διπλός συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (3/11) στην, έπειτα από απειλές για βόμβα σε δύο επιβατικά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις προς τη Βαρσοβία, το ένα από τοκαι το άλλο από τηνΤο πρώτο περιστατικό αφορούσε πτήση της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT, η οποία είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου μεεπιβαίνοντες και είχε προορισμό το αεροδρόμιοτηςΈπειτα από προειδοποίηση για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, το Boeing 737 MAX άλλαξε πορεία και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν, περίπου 35 χιλιόμετρα από την πολωνική πρωτεύουσα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προειδοποίηση για βόμβα δόθηκε στις 8:54 το πρωί ώρα GMT (10:54 ώρα Ελλάδας), ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε επτά λεπτά αργότερα.Μετά την προσγείωση, πυροτεχνουργοί φέρεται να πραγματοποίησαν ελέγχους στο αεροσκάφος και στις αποσκευές των επιβατών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός.Το αεροδρόμιο Μόντλιν έκλεισε μέχρι νεωτέρας, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέχισαν τις έρευνες.Σχεδόν ταυτόχρονα, δεύτερη απειλή για βόμβα αναφέρθηκε σε πτήση της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας SAS, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία.Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν, όπου τέθηκε επίσης υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.Σε αντίθεση με το Μόντλιν, το αεροδρόμιο Σοπέν παρέμεινε σε λειτουργία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του αεροδρομίου Βαρσοβία-Μόντλιν ανέφερε:«Στις 9:54 π.μ. σήμανε συναγερμός για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο Χίθροου (LHR) προς το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας (WAW).Στις 10:01 π.μ., αεροσκάφος Boeing 737 MAX προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν. Λόγω της κατάστασης, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.