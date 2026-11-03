«Κατάπιε τα, θα σου κάνουν καλό»: Δόκιμος του Γουέστ Πόιντ νάρκωσε την έγκυο σύντροφό του και της προκάλεσε αποβολή με χάπια άμβλωσης

Ο Κέιλεμπ Σου παραδέχθηκε ότι έριξε ηρεμιστικά στο ρόφημα της συντρόφου του και της χορήγησε εν αγνοία της τα χάπια - Μετά την επίθεση συνέχισε τις σπουδές του στα πανεπιστήμια Κορνέλ και Κολούμπια, ενώ η καταδίκη του αναβλήθηκε για να ολοκληρώσει το εξάμηνο

Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αγωγή που κατέθεσε νεαρή γυναίκα εναντίον του πρώην συντρόφου της, ο οποίος, ενώ ήταν και οι δύο δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Γουέστ Πόιντ, τη νάρκωσε και της χορήγησε χωρίς τη συγκατάθεσή της



Ο Κέιλεμπ Τ. Σου, γιος του δρος Ριούνγκ Σου, υψηλόβαθμου στελέχους του αμερικανικού υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Ωστόσο, μετά το περιστατικό συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία σε δύο από τα γνωστότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το







«Πάρ'τα, σου κάνουν καλό»: Όσα περιγράφει η αγωγή

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2020, όταν και οι δύο φοιτούσαν στη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Γουέστ Πόιντ της Νέας Υόρκης. Το 2022, η νεαρή γυναίκα έμαθε ότι ήταν έγκυος. Σύμφωνα με την αγωγή, είχε ξεκαθαρίσει στον σύντροφό της ότι ήθελε να κρατήσει το παιδί, όμως εκείνος διαφωνούσε έντονα. Ο Σου φέρεται να την πίεζε επανειλημμένα να προχωρήσει σε άμβλωση, φτάνοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, να απειλήσει ακόμη και ότι θα αυτοκτονούσε εάν δεν διέκοπτε την εγκυμοσύνη.







Όπως προκύπτει από τη δικαστική διαδικασία, χρησιμοποίησε τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας για να δημιουργήσει λογαριασμό σε διαδικτυακό φαρμακείο και να παραγγείλει χάπια άμβλωσης στο όνομά της, με προορισμό το Γουέστ Πόιντ. Παράλληλα, προμηθεύτηκε



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Την ημέρα της επίθεσης, της πρόσφερε ένα ρόφημα το οποίο παρουσίασε ως ειδικό πρωτεϊνούχο συμπλήρωμα για εγκύους. Το ποτό περιείχε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, Xanax και προμεθαζίνη, ουσίες με κατασταλτική δράση. Η γυναίκα φέρεται να παραπονέθηκε για τη δυσάρεστη γεύση του, ωστόσο εκείνος επέμεινε να το καταναλώσει ολόκληρο, κρατώντας μάλιστα το μπουκάλι στα χείλη της.



Λίγη ώρα αργότερα άρχισε να αισθάνεται έντονη υπνηλία και αδιαθεσία, ενώ για αρκετές ώρες βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης συνείδησης. Στην αγωγή περιγράφεται ότι, ενώ δεν μπορούσε να αντιδράσει, ο Σου άρχισε να αγγίζει τα γεννητικά της όργανα και της τοποθέτησε χάπια άμβλωσης στον κόλπο. Η ίδια θυμόταν επίσης ότι κάποια στιγμή ένιωσε δύο χάπια μέσα στο στόμα της και προσπάθησε να τα φτύσει. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, τα έβαλε ξανά στο στόμα της. «Κατάπιε τα. Θα σου κάνουν καλό», φέρεται να της είπε.



Όταν η νεαρή γυναίκα συνήλθε, διαπίστωσε ότι είχε έντονη κολπική αιμορραγία. Φοβούμενη ότι αποβάλλει, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύντροφό της, αλλά εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Τελικά κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί



Μια υπόθεση που προκαλεί αντιδράσεις στιςεπανήλθε στο προσκήνιο μετά την αγωγή που κατέθεσε νεαρή γυναίκα εναντίον του πρώην συντρόφου της, ο οποίος, ενώ ήταν και οι δύο δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας του, τη νάρκωσε και της χορήγησε χωρίς τη συγκατάθεσή της χάπια άμβλωσης , προκαλώντας τον τερματισμό της εγκυμοσύνης της., γιος του δρος Ριούνγκ Σου, υψηλόβαθμου στελέχους του αμερικανικού υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Ωστόσο, μετά το περιστατικό συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία σε δύο από τα γνωστότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το Κορνέλ και το Κολούμπια.Σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται δικαστικά έγγραφα, ο νεαρός έδωσε στην έγκυο σύντροφό του ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα, παρουσιάζοντάς το ως ειδικό συμπλήρωμα διατροφής για την εγκυμοσύνη. Στην πραγματικότητα, είχε προσθέσει ηρεμιστικές ουσίες, προκειμένου να την καταστήσει ανίκανη να αντιδράσει. Όταν η γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της, της χορήγησε χάπια άμβλωσης από το στόμα και τον κόλπο, χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή της.Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2020, όταν και οι δύο φοιτούσαν στη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Γουέστ Πόιντ της Νέας Υόρκης. Το 2022, η νεαρή γυναίκα έμαθε ότι ήταν έγκυος. Σύμφωνα με την αγωγή, είχε ξεκαθαρίσει στον σύντροφό της ότι ήθελε να κρατήσει το παιδί, όμως εκείνος διαφωνούσε έντονα. Ο Σου φέρεται να την πίεζε επανειλημμένα να προχωρήσει σε άμβλωση, φτάνοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, να απειλήσει ακόμη και ότι θα αυτοκτονούσε εάν δεν διέκοπτε την εγκυμοσύνη.Στη συνέχεια άλλαξε συμπεριφορά και άρχισε να εμφανίζεται υποστηρικτικός απέναντι στην απόφασή της, ενώ στην πραγματικότητα σχεδίαζε να της χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή εν αγνοία της.Όπως προκύπτει από τη δικαστική διαδικασία, χρησιμοποίησε τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας για να δημιουργήσει λογαριασμό σεκαι να παραγγείλει χάπια άμβλωσης στο όνομά της, με προορισμό το Γουέστ Πόιντ. Παράλληλα, προμηθεύτηκε Xanax από φίλο του. «Σκοπός μου ήταν να χρησιμοποιήσω το Xanax για να ναρκώσω τη σύντροφό μου χωρίς να το γνωρίζει, ώστε στη συνέχεια να μπορέσω να της χορηγήσω τα χάπια άμβλωσης», παραδέχθηκε στην ομολογία του.Την ημέρα της επίθεσης, της πρόσφερε ένα ρόφημα το οποίο παρουσίασε ως ειδικόγια εγκύους. Το ποτό περιείχε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, Xanax και προμεθαζίνη, ουσίες με κατασταλτική δράση. Η γυναίκα φέρεται να παραπονέθηκε για τη δυσάρεστη γεύση του, ωστόσο εκείνος επέμεινε να το καταναλώσει ολόκληρο, κρατώντας μάλιστα το μπουκάλι στα χείλη της.Λίγη ώρα αργότερα άρχισε να αισθάνεται έντονη υπνηλία και αδιαθεσία, ενώ για αρκετές ώρες βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης συνείδησης. Στην αγωγή περιγράφεται ότι, ενώ δεν μπορούσε να αντιδράσει, ο Σου άρχισε να αγγίζει τα γεννητικά της όργανα και της τοποθέτησε χάπια άμβλωσης στον κόλπο. Η ίδια θυμόταν επίσης ότι κάποια στιγμή ένιωσε δύο χάπια μέσα στο στόμα της και προσπάθησε να τα φτύσει. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, τα έβαλε ξανά στο στόμα της. «Κατάπιε τα. Θα σου κάνουν καλό», φέρεται να της είπε.Όταν η νεαρή γυναίκα συνήλθε, διαπίστωσε ότι είχε έντονη. Φοβούμενη ότι αποβάλλει, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύντροφό της, αλλά εκείνος δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Τελικά κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί αποβολή . Σύμφωνα με την αγωγή, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση διαστολής και απόξεσης για την αφαίρεση των υπολειμμάτων της κύησης.

Την ίδια ώρα, ο Σου φέρεται να ανησυχούσε μήπως αποκαλυφθεί η πράξη του. Αντί να απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις της γυναίκας, συνέχισε να αναζητά πληροφορίες στο διαδικτυακό φόρουμ του φαρμακείου. Μεταξύ άλλων, ρωτούσε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι γιατροί εντόπιζαν υπολείμματα των χαπιών στον κόλπο της. Οι δύο τους χώρισαν λίγο αργότερα.



Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού τον Μάιο του 2022. Δεν έχει διευκρινιστεί δημοσίως εάν επιβλήθηκαν τότε πειθαρχικές κυρώσεις στον Σου από τη Στρατιωτική Ακαδημία.



Παραδέχθηκε την επίθεση, αλλά συνέχισε τις σπουδές του σε κορυφαία πανεπιστήμια

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο Σου συνέχισε τις σπουδές του μετά την αποχώρησή του από το Γουέστ Πόιντ. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, από το οποίο αποφοίτησε τον Μάιο του 2026, ενώ είχε δραστηριοποιηθεί και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την υγεία και την ιατρική.



Τον Ιούνιο του 2026, ο Σου παραδέχθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν την ενοχή του για την επίθεση στη σύντροφό του. Κατά τη δικαστική διαδικασία εξέφρασε τη μεταμέλειά του, δηλώνοντας ότι λυπάται βαθιά για τις πράξεις του και τον πόνο που προκάλεσε. Παρά την ομολογία του, τον Σεπτέμβριο του 2026 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, το πανεπιστήμιο δεν είχε ενημερωθεί για την ποινική υπόθεση όταν ο Σου έγινε δεκτός.



Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι αιτήσεις εισαγωγής δεν απαιτούν γνωστοποίηση ποινικών καταδικών και ότι το Κολούμπια προχώρησε σε άμεσες ενέργειες όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, ποιες ακριβώς ήταν οι ενέργειες αυτές ούτε αν ο Σου εξακολουθεί να φοιτά στο ίδρυμα.



Το Κορνέλ ανέφερε ότι, κατά την αίτησή του για μετεγγραφή, ο Σου είχε απαντήσει αρνητικά στην ερώτηση εάν είχε κριθεί υπεύθυνος για πειθαρχικό παράπτωμα σε προηγούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παράλληλα, το Γουέστ Πόιντ τον είχε χαρακτηρίσει φοιτητή με καλή ακαδημαϊκή κατάσταση, επιλέξιμο να επιστρέψει στις σπουδές του.



Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Ο Σου, ο οποίος εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Τόμας Κένιφ, ζήτησε πρόσφατα από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να αναβληθεί η ανακοίνωση της ποινής του έως τον Ιανουάριο του 2027, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει χωρίς διακοπή το πανεπιστημιακό του εξάμηνο. Το αίτημα έγινε δεκτό, χωρίς να προβάλουν αντίρρηση οι εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα με τη New York Post, οι εισαγγελείς ζητούν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών.



Στις 28 Οκτωβρίου 2026, η πρώην σύντροφος του Σου κατέθεσε αστική αγωγή σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, διεκδικώντας αποζημίωση για την επίθεση και τις συνέπειές της. Η γυναίκα εμφανίζεται στη δικαστική διαδικασία με το ψευδώνυμο «Jane Doe», προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητά της.



Στο δικόγραφο επισημαίνεται ότι η εμπειρία της έχει αφήσει μακροχρόνιες συνέπειες στην προσωπική της ζωή. «Επί χρόνια, η γυναίκα αναγκάζεται να αντιμετωπίζει όσα βίωσε», αναφέρεται στην αγωγή, στην οποία υπογραμμίζεται ότι έχασε μια εγκυμοσύνη που επιθυμούσε να συνεχίσει.



Ο δικηγόρος της, Ράσελ Κόρνμπλιθ, δήλωσε ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, τόσο λόγω της απώλειας της εγκυμοσύνης όσο και εξαιτίας της παραβίασης της σωματικής αυτονομίας της εντολέως του. «Ως γονιός, είναι δύσκολο να μη νιώθεις τεράστια συναισθηματική φόρτιση όταν σκέφτεσαι όσα έχει βιώσει η πελάτισσά μας, τόσο με την απώλεια μιας εγκυμοσύνης που ήθελε να κρατήσει όσο και με τη στέρηση της αυτονομίας πάνω στο ίδιο της το σώμα», ανέφερε. Η αγωγή ζητεί αποζημίωση για τις βλάβες που υπέστη η γυναίκα, καθώς και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση τιμωρητικού χαρακτήρα.



Η δικαστική απόφαση για την ποινή του Σου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.