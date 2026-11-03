Οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι στη μάχη των ενδιάμεσων εκλογών: Στο επίκεντρο η υποψηφιότητα Πάπας για τη Γερουσία

Από τη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη έως την Καλιφόρνια και τη Νεβάδα, οι υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής που διεκδικούν θέσεις στο Κογκρέσο και στα πολιτειακά αξιώματα





Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάπας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου για την έδρα που αφήνει η αποχωρούσα Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Η αναμέτρηση έχει εθνική σημασία, καθώς η διατήρηση της έδρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Το κόστος ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας και των δύο υποψηφίων.







Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση. Ως συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πάπας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί διακομματικής παρέμβασης κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η 'Αγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400.



Ο Πάπας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει εκλεγεί βουλευτής τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική μάχη που δίνει για τη Γερουσία.



Μάικ Χαριδόπουλος στην 8η και Τζίμι Πατρόνης στην 1η.



Ο Μπιλιράκης, με παρουσία στο Κογκρέσο από το 2007 και προσωπικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί έναν από τους σταθερούς κοινοβουλευτικούς συνομιλητές της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Στα ζητήματα των



Σε κοινή ανακοίνωση με τη Νικόλ Μαλλιωτάκη, τον Μάικ Χαριδόπουλο και τον Τζίμι Πατρόνη εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για σχεδιαζόμενη πώληση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία και στη κατοχή της Κύπρου.



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Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή



Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους επιδιώκει την επανεκλογή της στην 1η εκλογική περιφέρεια, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ. Η Τάιτους έχει συμμετάσχει σε διακομματικές πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων η παρέμβαση για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί τους S-400.



Στη 2η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, η οποία εξελέγη πρώτη φορά το 2024, αντιμετωπίζει εκ νέου τη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Ουίλιαμς. Η αναμέτρηση της διεξάγεται παράλληλα με τη διεκδίκηση της Γερουσίας από τον Πάπας, προσδίδοντας πρόσθετο ομογενειακό ενδιαφέρον στις εκλογές της πολιτείας.



Με την υποψηφιότητα του Κρις Πάπας για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι Ελληνοαμερικανοί συμμετέχουν στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές τόσο στις ομοσπονδιακές αναμετρήσεις όσο και στη διεκδίκηση πολιτειακών αξιωμάτων. Η παρουσία τους εκτείνεται και στα δύο μεγάλα κόμματα, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προτεραιότητες.Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάπας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου για την έδρα που αφήνει η αποχωρούσα Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Η αναμέτρηση έχει εθνική σημασία, καθώς η διατήρηση της έδρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Το κόστος ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας και των δύο υποψηφίων.Γεννημένος στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών, ο Πάπας συνδέει την πολιτική του διαδρομή με την ιστορία της οικογένειάς του και την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, στην οποία εργάστηκε πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο . Η καταγωγή του προσδίδει στην υποψηφιότητά του ιδιαίτερο συμβολισμό για την ομογένεια, καθώς παραπέμπει στη διαδρομή των Ελλήνων μεταναστών και των απογόνων τους από την επιχειρηματική και κοινωνική ένταξη στην πολιτική εκπροσώπηση.Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση. Ως συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πάπας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί διακομματικής παρέμβασης κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η 'Αγκυρα διατηρεί τους ρωσικούςΟ Πάπας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει εκλεγεί βουλευτής τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική μάχη που δίνει για τη Γερουσία.Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έξι εν ενεργεία Ελληνοαμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν νέα θητεία: τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι και δύο Δημοκρατικοί. Στη Φλόριντα είναι υποψήφιοι οι Ρεπουμπλικάνοι Γκας Μπιλιράκης στη 12η περιφέρεια,στην 8η καιστην 1η.Ο Μπιλιράκης, με παρουσία στο Κογκρέσο από το 2007 και προσωπικούς δεσμούς με τον, αποτελεί έναν από τους σταθερούς κοινοβουλευτικούς συνομιλητές της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων , έχει αντιταχθεί στην ενίσχυση της Τουρκίας με προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα όπως τα μαχητικά F16 και F35, επικαλούμενος τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας και τη συμπεριφορά της 'Αγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.Σε κοινή ανακοίνωση με τη Νικόλ Μαλλιωτάκη, τον Μάικ Χαριδόπουλο και τον Τζίμι Πατρόνη εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για σχεδιαζόμενη πώληση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία και στη κατοχή της Κύπρου.Ο Χαριδόπουλος έχει διατελέσει πρόεδρος της πολιτειακής Γερουσίας της Φλόριντα, ενώ ο Πατρόνης προέρχεται από το αξίωμα του επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της πολιτείας.Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη διεκδικεί ακόμη μία θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την 11η εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν 'Αιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός. Η Μαλλιωτάκη έχει επίσης αναπτύξει κοινοβουλευτική δράση σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο. Μαζί με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές έχει αντιταχθεί στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η 'Αγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400, ενώ έχει συνυπογράψει παρεμβάσεις που επικρίνουν τις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο.Στη Νεβάδα, η Δημοκρατικήεπιδιώκει την επανεκλογή της στην 1η εκλογική περιφέρεια, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ. Η Τάιτους έχει συμμετάσχει σε διακομματικές πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων η παρέμβαση για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί τους S-400.Στη 2η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, η Δημοκρατική, η οποία εξελέγη πρώτη φορά το 2024, αντιμετωπίζει εκ νέου τη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Ουίλιαμς. Η αναμέτρηση της διεξάγεται παράλληλα με τη διεκδίκηση της Γερουσίας από τον Πάπας, προσδίδοντας πρόσθετο ομογενειακό ενδιαφέρον στις εκλογές της πολιτείας.

Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί τη θέση της επικεφαλής του πολιτειακού θησαυροφυλακίου, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς, με αρμοδιότητες στη διαχείριση των επενδύσεων, του δανεισμού και των εκδόσεων ομολόγων της πολιτείας.



Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός 'Αλεξι Γιαννούλιας διεκδικεί δεύτερη θητεία στο αξίωμα του πολιτειακού Secretary of State, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις.



Στη Νεβάδα, ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος 'Αντονι επιδιώκει την επανεκλογή του ως αντικυβερνήτης, με βασική Δημοκρατική αντίπαλο τη Σάντρα Χάουρεγκι.



Η ομογενειακή παρουσία επεκτείνεται και στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα. Στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί 'Αντριου Γκουνάρντες και Τζέιμς Σκούφης διεκδικούν την επανεκλογή τους στην πολιτειακή Γερουσία, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Ταννούσης στην πολιτειακή Βουλή.



Στο Ρόουντ 'Αιλαντ, νέα θητεία διεκδικεί ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Λεωνίδας «Λου» Ραπτάκης και στο Ντέλαγουερ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σπύρος Μαντζαβίνος.



Οι ομοσπονδιακές αναμετρήσεις θα καθορίσουν την παρουσία των ομογενών στις αποφάσεις της Ουάσιγκτον, ενώ οι πολιτειακές υποψηφιότητες αφορούν αξιώματα με άμεση επιρροή στη δημόσια διοίκηση, στα οικονομικά και στη νομοθεσία των πολιτειών.