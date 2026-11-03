Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε μέσα σε λίγες ώρες το αίτημα Τραμπ για 20.000 επιστολικές ψήφους στην Καλιφόρνια

Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι οι ψήφοι ενδέχεται να προέρχονται από μη Αμερικανούς πολίτες - Χωρίς αιτιολόγηση η απόφαση των δικαστών





Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασής του, ούτε καταγράφηκε δημόσια κάποια διαφωνία μεταξύ των δικαστών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να ζητηθούν προηγουμένως γραπτές απαντήσεις ή υπομνήματα από την αντίθετη πλευρά, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε αντίστοιχες επείγουσες προσφυγές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Η ασυνήθιστα γρήγορη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Η προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απόρριψη των επιχειρημάτων της από ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο είχε αρνηθεί να υποχρεώσει τις εκλογικές Αρχές της Καλιφόρνιας να απομονώσουν τα επίμαχα ψηφοδέλτια για περαιτέρω έλεγχο.



Οι δικηγόροι της κυβέρνησης είχαν ζητήσει επείγουσα παρέμβαση των ανώτατων δικαστών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος να προσμετρηθούν ψήφοι ατόμων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις αμερικανικές εκλογές.



Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε σχεδόν αμέσως το αίτημα, χωρίς να μπει σε δημόσια ανάλυση των νομικών επιχειρημάτων.







Νομικοί είχαν ήδη εκφράσει αμφιβολίες για τη βασιμότητα της προσφυγής, ενώ η χρονική στιγμή κατάθεσής της, μόλις μία ημέρα πριν από τις εκλογές, είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει προσωρινή δικαστική παρέμβαση πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.



Τι ζητούσε η κυβέρνηση Τραμπ για τις 20.000 ψήφους Στην έκτακτη αίτησή τους, οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι απαιτούνταν ένα περιορισμένο μέτρο, το οποίο δεν θα ακύρωνε αυτομάτως καμία ψήφο, αλλά θα επέτρεπε στις Αρχές να εξακριβώσουν την εκλογική νομιμότητα των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων.



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Όπως υποστήριξε, μια τέτοια απόφαση «δεν θα ακύρωνε καμία ψήφο, αλλά θα επέτρεπε να υπάρξει χρόνος για την επαλήθευση της εκλογικής επιλεξιμότητας των προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες».



Στο αίτημά του, ο Σάουερ ανέφερε ότι το γραφείο του είχε ενημερωθεί πως οι ομοσπονδιακές Αρχές είχαν εντοπίσει περισσότερα από 20.000 άτομα τα οποία εμφανίζονταν εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας και, σύμφωνα με την εκτίμηση της κυβέρνησης, πιθανότατα δεν διέθεταν αμερικανική υπηκοότητα.



Η διατύπωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ίδιος δεν επικαλέστηκε άμεση γνώση του γραφείου του σχετικά με το καθεστώς υπηκοότητας των προσώπων που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο.



Σε μια σημαντική δικαστική ήττα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ , το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το βράδυ της Δευτέρας (2 Νοεμβρίου) το αίτημα να διαχωριστούν περίπου 20.000 επιστολικές ψήφοι στην Καλιφόρνια , με την αιτιολογία ότι ενδέχεται να προέρχονται από άτομα που δεν έχουν την αμερικανική υπηκοότητα. Η απόφαση ελήφθη με ασυνήθιστη ταχύτητα, μόλις λίγες ώρες μετά την κατάθεση του έκτακτου αιτήματος της κυβέρνησης και μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου , οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασής του, ούτε καταγράφηκε δημόσια κάποια διαφωνία μεταξύ των δικαστών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να ζητηθούν προηγουμένως γραπτές απαντήσεις ή υπομνήματα από την αντίθετη πλευρά, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε αντίστοιχες επείγουσες προσφυγές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.Η προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απόρριψη των επιχειρημάτων της από ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο είχε αρνηθεί να υποχρεώσει τις εκλογικές Αρχές της Καλιφόρνιας να απομονώσουν τα επίμαχα ψηφοδέλτια για περαιτέρω έλεγχο.Οι δικηγόροι της κυβέρνησης είχαν ζητήσει επείγουσα παρέμβαση των ανώτατων δικαστών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος να προσμετρηθούν ψήφοι ατόμων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις αμερικανικές εκλογές.Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε σχεδόν αμέσως το αίτημα, χωρίς να μπει σε δημόσια ανάλυση των νομικών επιχειρημάτων.Η ταχύτητα της απόφασης θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς σε αντίστοιχες υποθέσεις το Ανώτατο Δικαστήριο κατά κανόνα ζητά πρώτα την τοποθέτηση των αντίδικων πλευρών.Νομικοί είχαν ήδη εκφράσει αμφιβολίες για τη βασιμότητα της προσφυγής, ενώ η χρονική στιγμή κατάθεσής της, μόλις μία ημέρα πριν από τις εκλογές, είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει προσωρινή δικαστική παρέμβαση πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.Στην έκτακτη αίτησή τους, οι δικηγόροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι απαιτούνταν ένα περιορισμένο μέτρο, το οποίο δεν θα ακύρωνε αυτομάτως καμία ψήφο, αλλά θα επέτρεπε στις Αρχές να εξακριβώσουν την εκλογική νομιμότητα των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων.Ο γενικός νομικός εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ντ. Τζον Σάουερ, ζήτησε από τους δικαστές να διατάξουν τον διαχωρισμό των ψηφοδελτίων που αποδίδονται σε «πολίτες και φερόμενους ως μη πολίτες».Όπως υποστήριξε, μια τέτοια απόφαση «δεν θα ακύρωνε καμία ψήφο, αλλά θα επέτρεπε να υπάρξει χρόνος για την επαλήθευση της εκλογικής επιλεξιμότητας των προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες».Στο αίτημά του, ο Σάουερ ανέφερε ότι το γραφείο του είχε ενημερωθεί πως οι ομοσπονδιακές Αρχές είχαν εντοπίσει περισσότερα από 20.000 άτομα τα οποία εμφανίζονταν εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας και, σύμφωνα με την εκτίμηση της κυβέρνησης, πιθανότατα δεν διέθεταν αμερικανική υπηκοότητα.Η διατύπωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ίδιος δεν επικαλέστηκε άμεση γνώση του γραφείου του σχετικά με το καθεστώς υπηκοότητας των προσώπων που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο.

Η σύγκρουση για τον έλεγχο των εκλογών Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειών ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών.



Το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει στις πολιτείες βασικές αρμοδιότητες για την οργάνωση και τη διαχείριση της εκλογικής διαδικασίας, ενώ προβλέπει και σχετικές εξουσίες του Κογκρέσου.



Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλέστηκε την ομοσπονδιακή νομοθεσία που απαγορεύει τη συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις ομοσπονδιακές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει την αρμοδιότητα να παρέμβει προκειμένου να αποτραπεί η καταμέτρηση παράνομων ψήφων.



Η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να αναδείξει το ενδεχόμενο παράνομης συμμετοχής μη πολιτών στις εκλογές.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, την ώρα που τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν εκτεταμένη παράνομη ψηφοφορία από άτομα χωρίς αμερικανική υπηκοότητα.



Η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν καταγράψει τον κίνδυνο οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.



Καλιφόρνια: «Η προσφυγή αποπνέει απελπισία» Οι πολιτειακές Αρχές της Καλιφόρνιας είχαν αντιδράσει έντονα στην κίνηση της κυβέρνησης να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο την παραμονή των εκλογών.



Ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ρομπ Μπόντα, χαρακτήρισε την προσφυγή «κίνηση που αποπνέει απελπισία», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ακόμη μία προσπάθεια υπονόμευσης των εκλογών μας και καταπάτησης του κράτους δικαίου».



Από την πλευρά του, ο Ντιν Λόγκαν, επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας εκλογών της κομητείας του Λος Άντζελες, δήλωσε ότι επισκέφθηκε εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη την κομητεία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Όπως σημείωσε, διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι οι ψηφοφόροι και η εκλογική διαδικασία δεν επηρεάζονταν από τον «εξωτερικό θόρυβο και τις προσπάθειες διατάραξης ή καλλιέργειας δυσπιστίας».



Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και ειδικός στο εκλογικό δίκαιο Ρίτσαρντ Χάσεν είχε χαρακτηρίσει την προσφυγή της κυβέρνησης μια ύστατη προσπάθεια μέσω επείγουσας αίτησης, εκτιμώντας ότι είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.



Τα λάθη στον κατάλογο των 20.000 ψηφοφόρων Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ένας κατάλογος περίπου 20.000 ονομάτων, τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε τον Οκτώβριο στις εκλογικές Αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες.



Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν επισημανθεί μέσω κυβερνητικής διαδικασίας ελέγχου ως πιθανοί μη Αμερικανοί πολίτες και, επομένως, τα ψηφοδέλτιά τους θα έπρεπε να διαχωριστούν μέχρι να επιβεβαιωθεί η υπηκοότητά τους.



Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές Αρχές δεν έχουν εξηγήσει με σαφήνεια τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του καταλόγου.



Οι εκλογικοί αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας υποστηρίζουν ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει σημαντικά λάθη, καθώς σε αυτόν εμφανίζονται πρόσωπα με διευθύνσεις σε διάφορες περιοχές της πολιτείας.



Από τα 20.000 ονόματα που είχαν σταλεί στις Αρχές του Λος Άντζελες, μόλις 7.035 αντιστοιχούσαν σε διευθύνσεις εντός της συγκεκριμένης κομητείας.



Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο υπήρχαν Αμερικανοί πολίτες που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων στα οποία στηρίχθηκε το αίτημα της κυβέρνησης.



Οι ποινικές διώξεις και οι κλητεύσεις εκλογικών υπαλλήλων Παράλληλα με τη δικαστική διαμάχη, η κυβέρνηση έχει κινηθεί και σε ποινικό επίπεδο για υποθέσεις που αφορούν καταγγελλόμενη παράνομη συμμετοχή μη πολιτών σε εκλογές.



Στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 28 πρόσωπα για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής εκλογικής νομοθεσίας, ενώ έχουν εκδοθεί κλητεύσεις προς εκλογικούς υπαλλήλους κομητειών της Καλιφόρνιας.



Μετά την αποστολή του επίμαχου καταλόγου, το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψηφοδελτίων που είχαν αποσταλεί στα πρόσωπα αυτά, μέχρι να επιβεβαιωθεί εάν είχαν δικαίωμα ψήφου.



Το αίτημα απορρίφθηκε από τα κατώτερα δικαστήρια και τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφήνοντας σε ισχύ τη δυνατότητα των εκλογικών Αρχών της Καλιφόρνιας να συνεχίσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταμέτρησης, χωρίς τον διαχωρισμό των επίμαχων ψηφοδελτίων που ζητούσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.