Τουλάχιστον 18 νεκροί μετά από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια - Ζελένσκι: «Χτυπήθηκε σχολείο και καταφύγιο», δείτε βίντεο

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μη γνώριζαν πως κάθε εβδομάδα, οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα ελάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνη την τοποθεσία», τόνισε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας